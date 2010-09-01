Литвин прочит, что после 31 октября в Кабмине полетят головы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что после проведения местных выборов 31 октября обязательно произойдут кадровые изменения в правительстве.

Об этом он заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о перспективах кадровых перестановок.

«Кадровые изменения – процесс объективный и он неминуем», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, после завершения избирательной кампании делаются выводы, и тем, кто обеспечивает высокий результат работы, как правило, «в качестве приза достается должность».

Председатель ВР отметил, что успех нынешней власти будет измеряться непосредственно результатом местных выборов. Не «будет результата - будут изменения», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что «основные изменения будут после 31 октября».