Для Могилева украинский язык - не главное: пусть Азаров учит сам?

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ убежден, что еще в совершенстве не овладел украинским языком, выполняя поручение Президента в двухмесячный срок выучить его, но считает, что это не является главным в работе милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

“Я уже говорил о том, что я изучал украинский язык в школе, поэтому какая-то база у меня была. Все окружение общалось на украинском языке, все совещания проводим на украинском языке. Я, конечно, считаю, что он не совершенен... Я считаю, что это не самое основное в работе милиции – знание языка. Это однозначно”, - сказал А.МОГИЛЁВ.

На вопрос, какую книгу он читал на украинском языке, министр ответил: “Я учил слова, отдельные слова, набирал словарный запас украинских слов”.

Сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, отвечая на вопрос, справился ли А.Могилев с заданием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА выучить украинский язык, пообещал учить его вместе с министром внутренних дел Украины Анатолием МОГИЛЕВИМ.