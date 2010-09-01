Янукович: отечественное образование - в тяжелом состоянии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что отечественное образование находится в “тяжелом состоянии”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам во время посещения специализированной школы №16 Оболонского района Киева.

«Состояние украинского образования я оцениваю как тяжелое», - заявил глава государства.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, за годы Независимости государства было потеряно много времени, в частности, в проведении реформ в области образования.

«Безусловно, качество образования требует сегодня значительного улучшения. И очень важно, чтобы мы сейчас нашли возможности как можно скорее переоборудовать школы, чтобы обеспечить новые возможности нашим детям для получения качественного образования», - отметил Президент, уточнив, что речь идет, в первую очередь, о внедрении новых методик обучения и технической модернизации учебного процесса.

Также В.ЯНУКОВИЧ отдельно подчеркнул необходимость развития спортивной инфраструктуры учебных заведений, чтобы дети имели возможности для необходимого физического развития и здорового образа жизни.