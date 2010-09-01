Азаров обещает изучать украинский язык вместе с Могилёвым

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает изучать украинский язык вместе с министром внутренних дел Украины Анатолием МОГИЛЁВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня журналистам в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области, отвечая на вопрос, справился ли А.МОГИЛЁВ с задачей Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА изучить украинский язык.

«Мы будем изучать вместе с МОГИЛЁВЫМ украинский язык», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр не стал оценивать качество изучения министром внутренних дел украинского языка.