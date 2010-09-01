Януковича спросили о его поведении в школе и любимом предмете

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что из всех школьных предметов больше всего любил физкультуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил журналистам во время посещения по случаю Дня знаний общеобразовательной специализированной школы №16 в Оболонском районе Киева.

На вопрос о любимом школьном предмете, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Больше всего я любил спорт».

Также на вопрос относительно своего поведения в школьные годы, Президент заметил, что вел себя «по-разному».