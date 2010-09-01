Янукович рассказал детям, что нужно для счастливой жизни

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что современное поколение украинцев несет ответственность за счастливое будущее своих детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в своем выступлении перед учениками, их родителями и учителями общеобразовательной специализированной школы №16 с углубленным изучением английского языка в Оболонском районе Киева, которую посетил по случаю начала нового учебного года и Дня знаний.

«Я уверен в том, что у нас есть большое желание, чтобы наши дети получили хорошее образование – так и будет», - отметил Президент.

Он также подчеркнул, что государству очень нужны высокообразованные люди, которые будут строить современную, модернизированную Украину, которую будут уважать во всем мире.

«Я знаю, что многое нужно сделать. Нам нужно переоборудовать наши школы, гимназии. Нам нужно сделать все, чтобы наши дети имели современные классы. Нам нужно компьютеризировать нашу школу. И мы это все сделаем собственными руками и собственным умом», - отметил глава государства, ведь, по его словам, «наше поколение сегодня несет ответственность перед нашими детьми и внуками за их будущее».

В.ЯНУКОВИЧ пожелал всем украинским школьникам, их родителям, учителям веры в то, что Украина из года в год будет развиваться.

«Она будет крепче. В нашем государстве счастливо будет жить людям. Для того, чтобы так произошло, нужно иметь большую надежду», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также подарил школе современный компьютерный класс.