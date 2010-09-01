Янукович рассказал о главных приоритетах Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с Днем знаний и началом нового учебного года.

“Этот особенный и волнительный праздник мы непременно связываем со стремлением к интеллектуальному и духовному обогащению, гармоничному развитию каждой личности, утверждению Украины как высокоразвитой европейской страны”, - отметил глава государства в своем поздравлении, обнародованном на официальном сайте.

По словам Президента, наше общество все больше осознает значение образования как главного фактора модернизации страны и воплощения стратегических реформ для качественных изменений и повышения социальных стандартов жизни. “Образованные люди, квалифицированные кадры являются основным богатством и перспективой государства. Как Президент Украины своими приоритетами и задачами национальной безопасности вижу заботу о развитии интеллектуального потенциала нации, формировании экономики, основанной на знаниях”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также поблагодарил педагогов за благородную и подвижническую миссию. “Вы воспитываете наше будущее, открываете перед молодежью новые горизонты познания себя и мира. Мы все будем делать для того, чтобы ваш ответственный труд должным образом оценивался, а престиж Учителя неуклонно рос”, - пообещал глава государства.

Он пожелал украинцам крепкого здоровья, творческого воодушевления и уверенности в собственных силах.