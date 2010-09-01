На украинскую ГТС надо всего 2 миллиарда?

Около 2 миллиардов долларов в течение пяти лет нужно вложить в украинскую газотранспортную систему для того чтобы она была надежной.

Об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий Бойко в эфире 5 канала.

"У нас есть четкий план, сколько нужно денег вкладывать в нашу газотранспортную систему, для того чтобы она была надежной", - сказал он.

"И больше денег мы брать не будем. Потому что это вообще-то кредиты, их нужно также когда-то отдавать. Мы будем брать только столько денег, сколько нам нужно для того чтобы система работала надежно и была экономически выгодна", - сообщил Бойко.

Министр добавил, что сейчас проходят переговоры о начале модернизации ГТС.

"Наша страна выполнила требование финансирования модернизации ГТС - это принятие закона о либерализации газового рынка. Мы сделали практически европейское законодательство. Президент подписал закон", - сообщил он.

"Мы адаптировали свой газовый рынок к европейским условиям и в ближайшее время мы будем приняты в европейское энергетическое сообщество", - заявил Бойко.

Украинская правда