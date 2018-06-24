С чем Янукович приехал от Меркель

Президент Украины Виктор Янукович посетил с государственным визитом Германию. Итоги визита подводят политические эксперты.

Вадим Карасев, политолог:

НА ЗАПАДЕ ЖДУТ, КАКОЙ ВЫБОР СДЕЛАЕТ УКРАИНА

Визит в Берлин для Украины и для самого Януковича можно оценить такой формулой – лучше, чем могло бы быть, но хуже, чем должно быть. Это касается как итогов визита, так и имиджа Януковича. Почему лучше, чем могло быть? Потому что Янукович, возможно, развеял во многих сомнения в способности хотя бы на минимальном уровне удерживать стабильность управления Украиной. А именно заинтересованность ЕС и ключевой ЕЭ-совской страны Германии в стабильности на территории между ЕС и РФ конкретно связывалась с приходом к власти Партии регионов и самого Виктора Януковича. Потому что уж очень велика была усталость от политической нестабильности и турбулентности предыдущего политического режима, несмотря на его демократические, прозападные идентификации.

На Западе решили, что лучше стабильный, пусть и квазиевропейский политический режим, чем нестабильный, пусть и искренне прозападный.

Конечно, никаких завышенных ожиданий и тем более никакой эйфории от Януковича или украинской власти, от украинской политики - на Западе, в том числе и в Германии, не имеют. Эти ожидания не завышены, а осторожны. Они связаны с необходимостью понять, куда все-таки будет двигаться Украина.

Следовательно, западные лидеры остаются в режиме ожидания, оценивания, ознакомления и с Януковичом, и с его политикой.

Но в целом отношение западных лидеров к Украине – как к безнадежному троечнику. Хорошо, что не двоечнику. К прежней власти было отношение как к неудобному, балованному, но перспективному ученику, который в будущем может стать полноправным выпускником ЕС-овской цивилизационной школы.

На смену этому балованному, но перспективному выпускнику пришел безнадежный троечник, который вообще не желает заканчивать цивилизационную школу Европы. Но и на том спасибо.

Визит не депрессивный, но и не дружеский. Прагматичный. Как и сами встречи прагматичны. Ожидание от Украины тоже прагматичны, приценивающиеся, по крайней мере до тех пор, пока в Украине не решится, где она будет: зависнет в серой зоне между демократией и тоталитаризмом, то есть между ЕС и Россией, или наконец сумеет сделать окончательный цивилизационный выбор. Европейские лидеры считают, что это должен быть европейский выбор, а вот как скажет Украина, - будет зависеть от многих факторов.

Григорий Перепелица, эксперт по международным вопросам: УКРАИНА ТЕРЯЕТ СУБЪЕКТНОСТЬ, ГЕРМАНИЯ ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА НА СВЕРТЫВАНИЕ ДЕМОКРАТИИ

Как отмечают обозреватели, обе стороны остались довольны результатами визита, но каждый, очевидно, доволен по-своему.

Чем, собственно, довольна немецкая сторона? Во-первых, как отметила сама Меркель, теми отношениями, которые складываются между Украиной и НАТО. Как мы знаем, Германия на Бухарестском саммите была основным оппонентом перспективы членства Украины в Альянсе. И та политика, которая проводится сегодня президентом Януковичом, полностью отвечает позиции Германии – не видеть Украину в составе НАТО. Думаю, интересы здесь совпадают, потому что в этом контексте задачей президентской команды Януковича было добиться, чтобы в новой стратегической концепции не было никакого упоминания о перспективе членства Украины в НАТО.

Думаю, в этом контексте обе стороны оказались довольны.

Второй момент «удовлетворения» заключается в российском факторе. Очевидно, Меркель пожелала, чтобы Украина нашла баланс между Россией и ЕС, который бы снял проблему конфликтности между двумя государствами, и чтобы это не было головной болью для ЕС, и Германии в частности. Янукович дал для этого все основания – возвращение Украины в зону российского влияния снимает проблематику конфликтности. Факт возвращения Украины в зону российского доминирования адекватно воспринимается западными странами, особенно Германией. Учитывая выстраивание ею тесных партнерских отношений с Россией в геополитическом плане и относительно российского газа... То есть ось Берлин – Москва продолжает и дальше выстраиваться. Соответственно, россиецентричной политике Германии не противоречит возвращение Украины в зону доминирования России.

Что касается экономических вопросов. Янукович предложил Германии принять участие в модернизации украинской ГТС. Здесь тоже ощущается определенная смена акцентов. Если раньше Киев вел непосредственные переговоры с Брюсселем, то есть с ЕС, то сейчас украинский внешнеполитический вектор в этом вопросе поворачивается в сторону Берлина.

Меркель выразила готовность принять участие в модернизации, но возникает вопрос, в каком статусе – на фоне переговоров между Украиной и Россией об объединении Нафтогаза с Газпромом? Поэтому где здесь место Германии просматривается?

Если говорить об инвестиционном климате, то он тоже остается крайне неудовлетворительным для немецких инвесторов. Это вопрос, к сожалению, не нашел своего решения во время визита.

Об энергетической сфере. Если и были какие-то договоренности, мы их не увидели, кроме намерений провести осенью в Украине конференцию по вопросам энергетики.

О визовом режиме. И здесь мы не увидели конкретных результатов. Исходя из положения Украины, она не получит безвизового режима раньше, чем такой режим предоставят России.

То есть вес Москвы в украинско-немецких отношениях почти главный, если взглянуть на контекст официальных заявлений. Это грустно, потому что мы теряем свою субъектность даже в двусторонних отношениях.

Ну, из практических результатов можно назвать возвращение немецкой стороной картины Караваджо. Это по крайней мере конкретный результат.

К сожалению, ничего не было сказано о демократии в Украине. И это тоже очень серьезный знак и симптом. Свидетельство того, что Германия готова закрыть глаза на процессы свертывания демократии в Украине. Украина в зоне влияния России лишает Германию права влиять на процессы с демократией в нашей стране.

Осознает ли Германия эти проблемы?

Думаю, это все следствие того, что переживает сам ЕС. Под воздействием глубокого финансово-экономического кризиса Евросоюз начинает подменять ценности конкретными экономическими, геоэкономическими интересами. При такой подмене роль России становится почти определяющей.

К сожалению, жертвование ценностями в пользу интересов может стать фатальным и для самого ЕС, поскольку он создавался именно на ценностях, а не на интересах конкретных стран. Если интересы таких стран, как Германия, Италия, Франция возобладают над европейскими ценностями, то можно считать, что ЕС придет конец.

Леонид Кожара, дипломат, народный депутат (ПР): НЕМЕЦКИЕ ПОЛИТИКИ И БИЗНЕСМЕНЫ ПОЛУЧИЛИ ГАРАНТИЮ Я не буду прибегать к персональным оценкам, но в целом визит прошел чрезвычайно успешно. Думаю, и украинская, и немецкая стороны должны быть довольны. Мы достигли своей цели.

Первое – восстановлены контакты на высшем уровне, потому что они в известной мере были растеряны за последние пять лет. Вы же знаете, что у Ющенко не сложилось с руководством Германии. Более того, Германия была оппонентом Украины в нескольких вопросах, в частности по газовым договоренностям Украины и России, и по НАТО. Сегодня все эти вопросы сняты. То есть на политическом уровне возобновлен полноценный межгосударственный диалог.

Второе – достигнуты стратегические договоренности о сотрудничестве в газотранспортной сфере. Будет формализоваться интерес Германии к нашей газотранспортной системе. Думаю, будет возрождена идея привлечения ЕС к ее перестройке.

Прозвучало несколько политических заявлений об активизации немецкого бизнеса в Украине. Думаю, то, что немецкие политики и бизнесмены услышали от Януковича, служит политической гарантией: немцы должны инвестировать в Украину.

Янукович является олицетворением стабильности. И немцам хорошо понятно, с кем иметь дело здесь, то есть какой лидер и что решает. Это и есть залог дальнейших отношений.

Тарас Чорновил, заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам: ЕСЛИ БЫ СУД НАД ТЕЛЕКАНАЛАМИ ПРОШЕЛ ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД, ВИЗИТ БЫ НЕ СОСТОЯЛСЯ Вопрос итогов еще открыт, потому что результатов закрытой части переговоров еще никто не видел. Состав участников визита, ориентация на энергетический сектор в закрытой части переговоров порождает больше вопросов, чем ответов.

Однако государственный визит в одну из ключевых стран ЕС все же состоялся, и это позитив. Он не был сорван, хотя многе события, которые организовались в Украине, в частности с подачи главы СБУ (по недопуску в Украину гражданина Германии Ланге), среди них и ситуация с телеканалами, - поставили визит на грань срыва.

Позитивом считаю то, что состоялись переговоры об Ассоциации с ЕС. Думаю, перспективы выхода на Ассоциацию достаточно высоки.

На мой взгляд, этот визит не оправдывает надежд относительно ключевой для нас темы – безвизового режима до 2012 года.

Насколько мне известно, немецкая сторона уходила от четких ответов о дате и даже формуле, которую должна сделать Украина для решения этой проблемы.

Что касается участия Германии в модернизации украинской ГТС и возможности создания газотранспортного консорциума на трехсторонней основе... Здесь пока декларативные позиции: Германия подтвердила, что заинтересованность у нее есть, ресурсы – тоже, но вопрос политической воли еще не решен.

Перед визитом немецкие аналитики отмечали, что для Германии больше значения имеет сотрудничество не так с Украиной, как с Россией. Хочет выхода на формат, когда Россия примет нормы Энергетической хартии, по которым она должна допустить к разведке своих месторождений и их эксплуатации конечных потребителей. То есть те же страны ЕС. И в Германии несколько аналитиков рассматривают возможность консорциума, в котором Украина становится подчиненной России. Германия перестает нас серьезно видеть, зато, отдавая преимущество России, получит от нее определенные бонусы в виде доступа к ее месторождениям.

Если такой вариант будет рассматриваться, то, считаю, он для Украины не очень хорош. Это мягко говоря.

Увидим насколько это удастся, поскольку самой Германии нелегко демонстрировать двойные стандарты, поскольку там над этим есть свой контроль...

Главный негатив визита – то, что он происходил на фоне очень неприятных событий в Украине: имею в виду судебный процесс против «5 канала» и TBi, протестные акции в Германии, хорошую осведомленность Бундестага о событиях в Украине. То есть к нам относились как к, скажем так, не совсем потенциальному будущему члену ЕС. Насколько мне известно, после инцидента с Ланге Германия готовила демарш Украине. Это должно было звучать так: «Просим перенести дату визита на неопределенный срок». Поэтому то, что происходит сейчас в Украине, может очень нам навредить. Думаю, если бы судебное разбирательство прошло две недели назад, то визит бы не состоялся. Для ЕС это очень показательные вещи.

Опросила Оксана Климончук