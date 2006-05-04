Черновецкий запретил продавать спиртное

Решение мэра распространяется на два буфета и столовую

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ запретил продажу спиртных напитков в столовой и буфетах Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации. “По поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от 27 апреля 2006 года в столовой и буфетах Киевской городской государственной администрации запрещена продажа спиртных напитков”, сказано в сообщении.

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