Черновецкий запретил продавать спиртное

16:00, 04 мая 2006
Политика
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Решение мэра распространяется на два буфета и столовую

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ запретил продажу спиртных напитков в столовой и буфетах Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

“По поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от 27 апреля 2006 года в столовой и буфетах Киевской городской государственной администрации запрещена продажа спиртных напитков”, сказано в сообщении.

 

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