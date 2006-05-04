Саакашвили считает, что Грузии и Украине угрожает опасность

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ считает, что демократии в Грузии и в Украине "угрожает опасность".

Об этом он заявил сегодня в Вильнюсе, выступая с речью на международной конференции "Общее видение общего соседства", сообщает РИА «Новости».

"Волне, которая взяла свое начало в Тбилиси, грозит опасность. Кто-то сидит и молчит, а кто-то оказывает содействие тоталитарному режиму. Эта опасность угрожает не только Грузии и Украине, но и всей Европе. Если не будет поддержки, тогда ради чего мы боролись последние 15 лет?" - сказал М.СААКАШВИЛИ.

"Если в Москве создают препятствия нашим демократическим ценностям, то это означает увеличение опасности", - добавил Президент.

В своем выступлении глава Грузинского государства коснулся темы СНГ и отметил, что "серьезно думает о будущем этой организации".

"Мы серьезно думаем о будущем СНГ, так как оно превратилась в закрытую организацию", - сказал М.СААКАШВИЛИ.