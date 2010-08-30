Тимошенко: руками новоявленного КГБ Янукович украл возможность доносить правду

Лидер ВО «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает ударом по свободе слова лишение частот вещания телеканалов ТВі и «5 канала».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она заявила, комментируя сегодняшнее решение Апелляционного административного суда Киева.

«Руками новоявленного украинского КГБ ЯНУКОВИЧ украл у «5 канала» и ТВі возможность доносить правду, а главное - у общества право получать объективную информацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера «Батьківщини», ТВі и «5 канал» были едва ли не единственными островками свободы слова, где подавалась объективная и беспристрастная информация, «которую ежеминутно не согласовывали с Администрацией Президента».

«Особо циничным является то, что этот удар по свободе слова был нанесен ЯНУКОВИЧЕМ во время его визита в Германию, где он с суфлера давал клятвы защищать демократические свободы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, Киевский апелляционный административный суд сегодня, 30 августа, принял решение, которым аннулировал часть лицензий «5 канала» и ТВі из-за нарушения процедуры конкурса на их получение.