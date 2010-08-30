Минтруда отчиталось: автоматический перерасчет субсидий на ЖКУ закончили

В Министерстве труда и социальной политики Украины заявляют, что по состоянию на 27 августа с.г. осуществлен автоматический перерасчет жилищных субсидий, исходя из нового процента обязательного платежа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтруда.

По данным "Укрпочты", по адресам пенсионеров доставлено 9,3 млн. пакетов документов.

По состоянию на 27 августа в местные управления труда и социальной защиты населения поступили 326,3 тыс. писем с заявлениями о назначении субсидии.

Как сообщал УНИАН, правительство на заседании 14 июля утвердило мероприятия по усилению социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, которые предусматривают начисление субсидий трудоспособным гражданам в случае, если стоимость услуг превышает 15% совокупного дохода, и 10% - для нетрудоспособных граждан.

Кабинет министров постановлением №624 от 21 июля утвердил мероприятия по организации работы по предоставлению населению жилищных субсидий согласно упрощенному порядку.

Национальная комиссия регулирования энергетики с 1 августа 2010 года на 50% повысила отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, которые обеспечивают население отоплением и горячим водоснабжением.

В Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прогнозируют увеличение в этом году в 2-3 раза количества семей, которые получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с ростом цены на газ.

По данным МинЖКХ, в 2009 году субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили около 600 тыс. семей.