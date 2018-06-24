Вехи недели. Низкий старт сезона, парламентская разминка и райочистка столицы

Муссируются слухи о возможном задержании Турчинова… Колесников покритиковал проект Налогового кодекса… Русские обещают дешевый газ в обмен на Нафтогаз, Азаров им верит?..

Президент и лидер БЮТ стали хэдлайнерами празднования Дня Независимости в Украине. Виктор Янукович не только публично выказал готовность изменить систему власти через “совершенствование Конституции”, но и пообещал не допустить давления на медиа. Похоже, накануне посещения Берлина украинский президент создает благоприятный фон, чтобы избежать непростого разговора о соблюдении европейских норм демократии. Виктор Федорович заверил участников празднования 19-й годовщины провозглашения независимости на Майдане, что обеспечит свободные и демократические местные выборы. Ради внесения изменений в избирательный закон Верховная Рада соберется 30 августа, за неделю до официального начала своей осенней сессии. Надо сказать, что от Януковича ожидали едва ли не атаки с шашкой наголо на Основной Закон, но глава государства выдержал многозначительную паузу.

Юлия Тимошенко облюбовала для своего выступления подножие памятника Кобзарю. Юлия Владимировна старательно ищет возможности стать лидером оппозиции, но идея с движением «Два цвета», символизирующим цвета национального флага, оказалась заблаговременно перехваченной властью – Янукович и другие чиновники 24 августа щеголяли с сине-желтыми ленточками на лацканах пиджаков. К тому же Юлия Владимировна не порадовала сторонников наличием продуманного плана действий. Трудно предположить, что полтора месяца она наслаждалась отдыхом, но внятных политических инициатив из ее уст 24 августа не прозвучало.

Видимо, экс-премьер ожидает первых платежек с повышенными тарифами на услуги ЖКХ, способных стать агитационным инструментом против власти куда мощнее листовок, выпущенных оппозиционерами. Правда, не исключено, что 30 августа парламентарии примут решения, которое сведут на нет эффект от запланированного Тимошенко 7 сентября под парламентскими стенами митинга.

Уже понятно, что в последний летний понедельник слуги народа доработают избирательный закон, обеспечив настоящий «массовый старт» для желающих побороться за депутатские мандаты в местных советах. Президент и спикер парламента в своих интервью заметили, что политические структуры, не занимавшиеся партийным строительством, нарушили закон о политических партиях. Виктор Янукович не преминул подчеркнуть, что расширение возможности для участия партий в выборах – его добрая воля, а Владимир Литвин дал понять, что это решение должно успокоить зарубежную общественность.

В свете повышенной парламентской активности относительно формирования местных представительских органов интересно, как отреагирует Верховная Рада на обращение досрочно собравшегося Киевсовета. 65 столичных депутатов предложили ликвидировать райсоветы в столице для фактической монополизации собственной роли в жизни Киева. Особой пикантности ситуации придает тот факт, что 31 октября столичные жители должны были выбирать депутатов районных советов. Оппозиционеры заявляют о монополизации власти в Киеве ставленником «регионалов» Александром Поповым, а тот вяло отнекивается. Запланированное на 1 сентября возвращение из отпуска Леонида Черновецкого мало что изменит: сегодня британская королева имеет в Лондоне больше власти, чем Леонид Михайлович в Киеве.

Новая власть продолжает густым гребешком проходиться по министрам из правительства Тимошенко. На этот раз, пусть и «сотрудничающим» со следствием, объектом пристального внимания Фемиды стал бывший первый замминистра обороны, фактически руководивший оборонным ведомством, Валерий Иващенко. При этом его бывшего шефа, Юрия Еханурова, уволенного парламентским большинством по представлению Юлии Тимошенко в 2009 году по обвинению в коррупции, правоохранители не трогают. Зато оппозиционеры обозначили будущую «жертву режима»: муссируются слухи о возможном задержании Александра Турчинова, и «правая рука Тимошенко» уже подчеркнула, что не собирается скрываться от возможных преследований.

В Украине тем временем продолжается подковерная борьба за принятие Налогового кодекса, и полку комментирующих его вице-премьеров прибыло. Председатель Верховной Рады Владимир Литвин признал, что документ пока не существует в целостном виде, а вице-премьер Борис Колесников посетовал, что не слышал позитивных отзывов о подготовленном Минфином варианте свода фискальных норм. Борис Викторович, словно ненароком, отвлекся от проблем, связанных с подготовкой Евро-2012, дабы обнародовать собственное (весьма либеральное) видение перспектив, связанных с формированием налоговой системы. И это мнение будет услышано: в данном случае мы говорим «Колесников» – подразумеваем «Ахметов».

Пока премьер Николай Азаров обещает не допустить подорожания продуктов питания, российские партнеры украинской власти продолжают активничать. Председатель правления Газпрома Алексей Миллер дал понять, что в случае слияния российской энергетической монополии с «Нефтегазом Украины» украинские потребители смогут получать газ по внутрироссийским ценам. Красивая приманка, если не учитывать, что наша страна взяла курс на выравнивание цены «голубого золота» внутренней добычи и покупаемого за рубежом, а в числе анонсированных национальных проектов – строительство терминала для сжиженного газа на черноморском побережье.

Евгений Магда