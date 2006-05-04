Головатый предлагает работать на Новый год, Рождество и Пасху

Министерство юстиции Украины предлагает исключить из перечня государственных праздников Новый год, Пасху, Рождество, Троицу, а также День Солидарности трудящихся. Об этом сказано в проекте закона „О государственных праздниках Украины", размещенном на официальном сайте Министерства юстиции.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разработан во исполнение Плана работы Кабинета Министров Украины на 2004 год, утвержденного правительственным постановлением „Об итогах социально-экономического развития Украины в 2003 году и ходе выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины". Пояснительная записка датирована апрелем 2006 года и подписана министром юстиции Сергеем ГОЛОВАТЫМ.

Проектом закона предлагается установить следующие государственные праздники в Украине:

22 января – День Соборности Украины;

9 марта – Шевченковский день;

9 мая – День Победы во Второй мировой войне;

15 мая – День Матери;

28 июня – День Конституции Украины;

16 июля – День провозглашения государственного суверенитета Украины;

24 августа – День Независимости Украины;

1 декабря – День национального единства.

Как отмечается в проекте, „государственными праздниками Украины являются те, которые установлены этим законом и которые, учитывая их чрезвычайно важное место в развитии украинского общества и государства, благодаря особому значению, стали национальными ценностями”.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2003 года Министерство юстиции выносило на публичное обсуждение проект Закона Украины „О государственных праздниках Украины”, которым предусматривалось установить перечень государственных праздников в Украине и определить именно понятие „государственный праздник”. Как отмечал тогда министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, государственными праздниками предлагалось отмечать события, которые, учитывая их роль в развитии государства и общества имеют национальную ценность, особое историческое или общественно-политическое значение для страны и традиционно отмечаются украинцами.

Проектом предлагалось установить 10 государственных праздников: 1 января - Новый год, 7 января – Рождество Христове, 8 марта – День Матери, Пасха (Пасха), 1 мая - День труда, 9 мая - День победы, Троица, 28 июня – День Конституции, 24 августа – День Независимости и 1 декабря – День национального единства.

На сегодняшний день в Украине государственными праздниками определены: 1 января - Новый Год, 7 января - Рождество Христово, 8 Марта - Женский день, 1-2 мая - День солидарности трудящихся, Пасха (апрель, май, по лунному календарю), 9 мая - День Мира и Победы, Троица — через 40 дней после Пасхи, 28 июня - День Конституции, 24 августа - День Независимости.