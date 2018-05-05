Субботние митинги: на кого будет работать агентура КГБ?

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: ТИМОШЕНКО И ЛУЦЕНКО ТОЛКАЮТ ПРЕЗИДЕНТА НА НЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Субботние митинги собираются с целью оказать давления на Ющенко. Он понимает, что внеочередные выборы ничего ему не дают, но он эмоционально оскорблен, поэтому, возможно, находится на грани какого-то нерационального решения. Перетолкнуть его через эту границу пытаются Юлия Владимировна вместе с Луценко, который сейчас играет игру Юлии Владимировны. Будут ли во время митингов провокации? Я не думаю. Мне кажется, что нынешнее МВД вполне прогнозируемо, демонстрация приемов прежних времен не может быть эффективной. Потому если сами организаторы не сыграют двойную игру, не устроят инсценировки враждебных провокаций, то их не будет. Столкновение нанесет ущерб и премьеру, и Президенту. А что касается результата митингов, то это не изменит ситуацию. Если бы там собралось полмиллиона людей, то можно было бы склонить Ющенко к роспуску. Но я думаю, что завтра состоятся переговоры между Ющенко и Януковичем, и это закроет самые критические варианты событий.

Виктор Небоженко, политолог: ПРЕЗИДЕНТ НЕ МОЖЕТ ОПИРАТЬСЯ ЛИШЬ НА ГОЛОС УЛИЦЫ Я думаю, что было бы лучше, если бы правительственная коалиция не мобилизовывала своих сторонников и дала возможность оппозиции показать свою силу. Хуже всего, если произойдёт столкновение, и тогда будут выигрывать третьи силы, а проиграют и Янукович, и Ющенко. В этом плане очень важно, как пройдет демонстрация солидарности и поддержки курса Президента. И если демонстрация будет слабой, я бы не спешил с роспуском парламента. А если это будет весомый и концентрированный протест, то тогда он может опираться на общественность. Но ни в коем случае Президент не может опираться только на голос улицы. Без серьезного мнения Верховного и Конституционного суда опираться на одну лишь улицу будет для него политической авантюрой. Для власти главное – не выводить своих людей на улицы. Потому что в случае столкновений проигрывает и коалиция, которая гордится своей стабильностью, и Президент, который всегда был сторонником бескровных способов решения политических проблем.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных и политических исследований “Пента”: ЕСТЬ РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ, ПОТОМУ ЧТО ГОСУДАРСТВО РАЗДВОЕНО, И СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ РАЗДВОЕНЫ Субботние акции будут генеральной репетицией большого Майдана. И это способ политического и психологического давления на коалицию. К сожалению, существует вероятность столкновений, и я допускаю, что такие столкновения могут использоваться, как повод для задействования силовых структур и последующих обвинений Президента и премьера. И это реальная опасность, потому что государство раздвоено, и силовые структуры раздвоены. Это может привести к расколу государственной машины, и как следствие - самого государства. Это большой риск. Если Майдан пройдет в виде обычного митинга, без призывов, без штурмов, то никаких проблем. Майдан не повод для роспуска, конечно, там могут быть обращения, но такие же Контрмайданы могут провести в Донецке, и там также могут звучать призывы к порядку и к роспуску. Но очень важно обойтись без экстремистских заявлений.

Олесь Доний, политолог: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПИТАНЫ АГЕНТУРОЙ СПЕЦСЛУЖБ Субботние акции - это одно из средств давления Президента и его окружение на коалицию, чтобы она пошла на какие-то уступки. Для этого и организована утечка указа о якобы роспуске парламента, ради этого и показательный визит в Конституционный суд, для этого собирается и митинг оппозиции. Это средства давления Президента на коалицию, с тем, чтобы Янукович не добирал коалицию до цифры триста.

Провокации, к сожалению, возможны. Потому что политические партии и общественные организации пропитаны агентурой спецслужб, которые, к сожалению, со времен КГБ остались органом политического давления. Потому задействование этой агентуры, которая сейчас может находиться под разным влиянием, вполне возможно. И это показывает пример 9 марта 2001 года, когда участие агентуры дало повод власти свернуть акции оппозиции. Кроме мелких провокаций, возможно более глобальное противостояние, это непризнание одних органов государства другими органами, что фактически приведет к созданию параллельных структур, и это опасно для государства. И досадно, что здесь политики идут фактически в угоду своим узкокорпоративным интересам, пренебрегая общенациональными. К сожалению, они думают лишь о победе собственных политических сил. Ответственными за ситуацию столкновений будут политики, но “стрелочников” найдут, каждый будет обвинять противоположную сторону. Но частично виновато и общество, которое избрало таких политиков и которое дает снова себя обманывать.

Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований «София» ТЕ АКЦИИ, КОТОРЫЕ ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ОППОЗИЦИЯ, ОЧЕНЬ НАПОМИНАЮТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАРНАВАЛ На сегодняшний день никто не может отнять у граждан Украины право участвовать в акциях протеста, и даже в восстаниях, если граждане считают, что существующий режим антинародный. Вместе с тем акции, которые организуются оппозицией, очень напоминают политический карнавал. Такие акции не имеют ничего общего с акциями социального протеста. Это имеет отношение исключительно к политике и к акциям пиара. Надеюсь, что средства массовой информации не будут пытаться осветить оппозиционные акции как акции, которые носят социальный характер. Второй Майдан в Украине организовать не удастся, потому что социальные силы, участвовавшие в акциях протеста во время президентских выборов 2004 года, поняли, что их интересы было преданы.

Владимир Маленкович, политолог ОППОЗИЦИЯ НЕ УЛУЧШИТ СВОИ РЕЙТИНГИ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ Для проведения акций протеста нет никаких оснований. Нет никаких оснований для дестабилизации в государстве. Экономика работает, есть возможность для социальных выплат. Следовательно акции протеста оппозиции являются в сущности антиукраинскими. Сегодня необходимо найти нормальную форму сотрудничества оппозиции и правительства, а для этого нужно, чтобы оппозиция была в парламенте, а не на улице. Зато акции протеста могут увеличить разрыв между Востоком и Западом Украины. Я не вижу никакой необходимости в подобных акциях, кроме личных амбиций авторов. К тому же они могут привести к беспорядку и дракам, однако, даже при этом оппозиция не улучшит свои рейтинги, даже в случае проведения досрочных выборов в парламент. Рейтинги показывают, что нынешнее правительство останется у власти.

Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий . КОАЛИЦИЯ ОСТАНОВИТ НАСТУПЛЕНИЕ НА ВЛАСТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ Граждане Украины имеют право принимать участие в акциях протеста, именно поэтому не стоит ставить вопрос о целесообразности таких мер. Если есть право, то они могут этим воспользоваться. Другое дело, насколько целесообразно в нынешней ситуации выводить людей на Майдан. С точки зрения политической целесообразности - это способ показать силу массового протеста. Проведение акций протеста - один из аргументов, чтобы коалиция остановила наступление на все властные полномочия. Это попытка создать объединенную форму сопротивления не только парламентских, но и внепарламентских сил, которые не довольны разделом власти по сравнению з результатами парламентских выборов. Все без исключения политические силы понимают, что нынешняя структура власти не отвечает результатам выборов в парламент. Потому акции протеста приведут или к досрочным выборам, или к поиску компромисса и пониманию от коалиции, что полного контроля добиться в стране невозможно. Они увидят, что это неисполнимая мечта и утопия.

Ольга Федорченко, Маша Мищенко