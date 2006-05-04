Луценко взял с Рабиновича слово

Президент издательского дома «Столичные новости», руководитель Объединенный еврейской общины Вадим РАБИНОВИЧ обещает в случае бездействия правоохранительных органов по расследованию дела об избиении главного редактора газеты «Столичные новости» Владимира КАЦМАНА опубликовать 16 мая фамилии заказчиков и причастных к этому преступлению лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.РАБИНОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«У меня была встреча с министром внутренних дел, я передал все данные, которыми я располагаю о заказчиках и исполнителях этого преступления. Я не понимаю, почему правоохранительные органы бездействуют», - сказал В.РАБИНОВИЧ.

Президент издательского дома «Столичные новости» считает, что нападение на В.КАЦМАНА осуществлено в связи с его профессиональной деятельностью. «Преступление совершил гражданин Украины по заказу с территории иностранного государства. В.КАЦМАНА планировали убить, и это только первая часть по осуществлению хорошо финансируемого плана по дестабилизации ситуации среди журналистов», - пояснил он.

По его словам, исполнители не получили обещанные деньги за преступление, поскольку не убили В.КАЦМАНА.

Вместе с тем он отказался назвать фамилии заказчиков и причастных к преступлению, ссылаясь на обещание, которое он дал министру внутренних дел.

Между тем В.РАБИНОВИЧ не исключил, что к нападению на В.КАЦМАНА причастны структуры, связанные с Межрегиональной академией управления персоналом (МАУП). «Это учебное заведение – государство в государстве. МАУП выгнал со своей территории проверку по его финансово-хозяйственной деятельности. Они расширяют свою деятельность, увеличивают количество периодических изданий на деньги, полученные из-за рубежа. Не знаю, почему этим не занимается Служба безопасности Украины», - поинтересовался В.РАБИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН. В.КАЦМАН был избит двумя неизвестными в подъезде дома по месту жительства в Киеве 8 апреля.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб верхних конечностей. Личные вещи неизвестные оставили при нем. В.КАЦМАН был госпитализирован в нейрохирургическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи.

В связи с этим происшествием Печерским райотделом милиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.296 «хулиганство». Сам пострадавший на вопрос сотрудников милиции ответил, что ему сложно сказать, с чем связан этот инцидент, нападающих он не запомнил. Впрочем, милиция выдвигает две версии: месть, связанная с профессиональной деятельностью В.КАЦМАНА, и хулиганство на почве неприязненных отношений с определенными лицами.