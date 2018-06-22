В Донецке есть райсоветы, а Киеву они “не нужны”?

Попов должен знать, что интересы киевлян, Банковой и Кабмину часто не совпадают... Странно, ПР говорит, что защищает права регионов, а выступает за централизацию власти... Избавимся от всех этих дармоедов!..

Намерения ликвидировать райсоветы в столице выглядят тем интереснее, что в вотчине нынешней правящей силы – городе Донецке – они есть.

Сторонники такого решения говорят об огромном количестве чиновников, которые содержатся из бюджета. Сторонники райсоветов утверждают, что это наступление на местное самоуправление и дальнейшая узурпация власти Партией регионов. Те, кто стремится избавиться от райсоветов, активно ссылаются на положительный опыт крупных украинских городов, которые в свое время провели подобную реформу, – Харькова, Одессы, Львова. А как же Луганск, Донецк, Мариуполь, Херсон, где районные советы, контролируемые “регионалами”, спокойно себе функционируют. В Донецке были попытки ликвидации, но депутаты на это не пошли.

Выходит, что избирательных прав у представителей Донецка будет больше, чем у киевлян? Почему же в Донецке районные советы так и не ликвидировали? С таким вопросом мы обратились к политикам, преимущественно из лагеря ПР.

Владимир Рыбак, экс-вице-премьер-министр, Донецкий городской председатель в 1993-2002 годах: ИЗБАВИМСЯ ОТ ВСЕХ ЭТИХ ДАРМОЕДОВ!

Если говорить о депутатах райсоветов Донецка и Киева, то здесь есть отличия. Когда я работал мэром Донецка, я считал, что ликвидировать райсоветы не нужно. Считал, что люди будут меньше ко мне ходить, потому что каждый депутат в каждом райсовете их будет принимать. У людей будет возможность быстрее встретиться с властью и через районные и городские советы, через своих депутатов управлять миллионным городом. У райсоветов в Донецке были и есть полномочия – и финансы под эти полномочия.

Еженедельно, как “Отче наш”, ко мне приходили председатели райисполкомов, я им давал полномочия и финансы и контролировал выполнение своих команд. И всегда говорил: вы просите у меня больше полномочий. Мне деньги не нужны, я вам отдам все деньги, просите, но берите и полномочия.

Они – нет. Вот дайте нам, а остальное оставьте городу.

А потом я беру машину, выезжаю в район, беру председателя райисполкома и езжу по району. Спрашиваю, почему то и то плохо, почему то не выполнено... На следующей неделе еду так же в другой район, третий, четвертый...

Но Киеву это не подходит. Во что превратили город? Я был ответственным от ПР во время последних президентских выборов за Киев. До чего довели город этой зимой! 10 тысяч людей с переломами попали в больницы. Я спрашивал у власти, у руководителей районов: как так произошло? Оказалось, город определил районам функции чистить снег, убирать, следить за подъездами, за придомовыми территориями, за крышами, а деньги забрал себе. В районах денег нет, чистить снег нечем, а власть купила на миллион гипса. На голову бы им этот гипс надеть, чтобы они его всю жизнь носили!

Если таким образом действуют райсоветы, у которых ни функций, ни денег, то зачем они? И правильно горсовет сделал, что решил их упразднить. Попробовали руководить городом с райсоветами – не вышло. Давайте попробуем руководить из города. Возможно, со временем и вернутся, скажем, к укрупнению районов...

В Киеве – по 15 заместителей в районе. У меня в миллионном городе было 8. А в районах у Лукьянченко (Донецкий городской председатель. – Авт.) до сих пор по 4. Вся команда, которую я еще тогда подобрал, работает. И посмотрите, город сегодня во многих вопросах уже опережает Киев. Люди работали для людей, а не для собственного кармана. Чтобы прекратить это безвластие в Киеве и избавимся от всех этих дармоедов. Мириться дальше с этим нам и президент не позволит. Просто не позволит выбрасывать такие деньги.

Александр Лукьянченко, городской председатель Донецка: МОЖЕТ, РАЙОНЫ НУЖНО УКРУПНИТЬ...

Мы просто не успели это сделать (ликвидировать райсоветы. – Авт.) в юридическом плане. Думаю, при дальнейшей административно-территориальной реформе это все будет сделано обязательно.

Функции, которые на сегодня есть у районов, к сожалению, устарели. Я не тороплю эти события, не спешу. Но кто придет на смену, то обязательно столкнется с проблемами.

Возможно, необходимо не просто ликвидировать райсоветы, а найти какую-то другую форму. Например, я рассматриваю такой вариант, как укрупнение районов. Не стоит вопрос о ликвидации, стоит вопрос об изменении форм и системы управления местным самоуправлением.

В результате такой реформы сократится количество чиновников. В каждом районе есть свой суд, своя прокуратура, свое КРУ и ряд структур – это целая армия чиновников. Если провести реформу, то финансовые ресурсы, которые тратились на их содержание, пойдут на другие, более актуальные нужды.

Иван Салий, глава Киевской городской госадминистрации в 1992-1993 годах: СТРАННО, ПР ГОВОРИТ, ЧТО ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА РЕГИОНОВ, А ВЫСТУПАЕТ ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ ВЛАСТИ

В 1992 году я провел муниципальную реформу в Киеве. Городская администрация, которую я возглавил, дала 14 районным советам (тогда в Киеве было 14 районов. – Авт.) собственность, право собственности, передала им в управление школы, ЖЭКи, отдельные медицинские и культурные заведения и т.п. В каждом районе мы образовали районный центр приватизации. Потому что жилищный фонд фактически находился на районном балансе.

Я изучал этот опыт. Районы – это правильно. Почему Черновецкий против? Он ни в одном райсовете не выступал, не собирал глав районных администраций, не вел за собой, не сделал их подвижниками, и снять их не может. А когда снять не может, то не может и посадить своих. Но это же не значит, что нужны районы ликвидировать.

Я удивляюсь Попову (первому заместителю председателя КГГА. – Авт.). В скольких райсоветах он уже выступил? В скольких районных администрациях побывал?

“Мы сокращаем расходы!” Это примитивное мышление. Так и сокращайте расходы, а не райсоветы.

Киевские райсоветы я создавал и развивал еще и для того, чтобы кадры для киевского престола готовить не из Комсомольска или Харькова, а из районов. У нас каждый район по 350 тысяч жителей. Если у них есть права, то там растут и кадры. Другое дело – Черновецкий много отнял полномочий у райсоветов. Но сегодняшняя власть может их и вернуть.

Ликвидация райсоветов – это прежде всего централизация власти. Почему Советский Союз распался? Из-за избыточной централизации. Никогда централизованная власть эффективной не может быть. Партия регионов якобы за развитие регионов, за децентрализацию. В рамках Киева децентрализация – это предоставление полномочий районам. И моя концепция: каждый район – это город в городе.

Конечно, для мэров это удобно. Потому что интересы города и района не всегда совпадают. Попов должен знать, что интересы киевлян, Банковой и Кабмина тоже часто не совпадают. Вот в Донецке хотят, чтобы их не было. Но не пошли на это. И Франция, и страны Скандинавии, и другие сохраняют районы и развивают их. Это признак самоуправления территориального общества. Мы хотим домам дать полномочия, теперь же вместо ЖЭКов будут объединения граждан, – а районам не даем. Централизация власти в трехмиллионном городе – это стратегическая ошибка, это абсурд.

Валерий Бондик, народный депутат от ПР, бывший первый замминистра юстиции ТАК ЗАХОТЕЛ КИЕВСОВЕТ...

Устраивать административно-территориальное устройство нужно в соответствии с законом.

Территориальное устройство города – это проблема города. Депутаты Киевского городского совета затрагивают этот вопрос в соответствии с законом о столице. Это решение территориальной общины, то есть депутатов Киеврады. Я не могу оценивать или анализировать действия депутатов.

Депутаты городского совета, представляя территориальную общину, занимаются ежедневными текущими хозяйственными делами, рассмотрением нужд и проблем свои избирателей. И для решения этих проблем вполне достаточно того состава депутатов, который есть в Киевсовете.

Сравнивать Донецк и Киев некорректно. Поскольку в Киеве действует закон о столице. И этот вопрос может решить Киевсовет.

Опрашивала Анна Ященко