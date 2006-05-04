Ющенко сделал в Вильнюсе недвусмысленное заявление

Украина надеется получить от Европейского Союза четкий сигнал, что философия отношений между ними будет базироваться на принципе «открытости дверей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в своем выступлении на Вильнюсской международной конференции «Общее виденье общего соседства» заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Надеемся, что уже на этом этапе Украина получит четкий сигнал от ЕС, что философия наших отношений будет базироваться на принципе «открытости дверей». Украина не может продолжать оставаться там, где она находится сейчас – в зоне неопределенности между Востоком и Западом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что ЕС должен быть открытым для тех народов Европейского континента, которые окончательно определились со своим европейским будущим и осуществляют последовательную работу по внедрению общих принципов демократии, верховенства права, уважения к правам человека и рыночной экономике.

«Верю, что в поиске достойных ответов на нынешние трудности внутри ЕС не будут преобладать евроскептические настроения, которые могут временно или окончательно приостановить процесс расширения», - сказал В.ЮЩЕНКО. Ведь, по его словам, в конечном счете, объединение в единую семью всех европейских государств больше всего отвечает реалиям и тенденциям усиления европейского влияния в мировой политике.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Вильнюсе проходит конференция «Общее виденье общего соседства», в которой принимают участие лидеры Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Грузии, Румынии и Болгарии. Кроме того, вице-президент США Ричард ЧЕЙНИ, глава европейской дипломатии Хавьер СОЛАНА, высокопоставленные гости из Азербайджана, Швеции, Армении, Германии, Великобритании и Испании.