Тимошенко вручили в Париже ”мужественную птичку” (фоторепортаж)
Церемония прошла в Сорбонне
Из Франции лидер БЮТ Юлия Тимошенко привезла награду “За политическое мужество” от авторитетного французского журнала “Международная политика”.
|Награду ”За политическое мужество” Юлии Тимошенко вручил авторитетный французский журнал ”Международная политика”.
Во время церемонии вручения награды в Университете Сорбонна основатель отличия Патрик Вайсман подчеркнул, что журнал таким образом отметил значительные заслуги Тимошенко в развитии демократии в Украине. По его словам, в последний раз эту награду получил в 2004 году Папа Римский Иоанн Павел II.
|Почетную награду Тимошенко получала в стенах знаменитого Университета Сорбонна в Париже.
Юлия Владимировна ответила на это, что настоящей победой для нее будет независимая, свободная европейская Украина.
|Тимошенко продемонстрировала журналистам полученную награду
И хотя лидера БЮТ во Франции принимали не на таком высоком уровне, как в США, Тимошенко все равно воспользовалась случаем выразить свои мнения по поводу развития украинской демократии, взаимоотношений коалиции и оппозиции, перспектив присоединения Украины к ЕС, культурному партнерству...
|Основатель почетного знака ”За политическое мужество” профессор Патрик Вайсман отметил, что журнал таким образом признает значительные заслуги Тимошенко в развитии демократии в Украине. По его словам, в последний раз эту награду получил в 2004 году Папа Римский Иоанн Павел II.
Параллельно получил на орехи и Президент Виктор Ющенко, у которого по мнению Тимошенко "есть все основания подписать указ о роспуске ВР и досрочных парламентских выборах", но который этого не делает. Правительство, одним из показателей деятельности которого Тимошенко считает "убийства, что так часто случаются в последнее время". И лично министр внутренних дел Василий Цушко, который, как считает лидер БЮТ, сосредоточился "на возможных акциях протеста граждан и методах борьбы с ними, а не на контроле за криминогенной ситуацией в Украине".
|На встрече с главой сената Франции Кристианом Понселе Тимошенко подчеркнула, значительную перспективу имеет программа привилегированного партнерства, которую вполне реально заключить между ЕС и Украиной.
|На встрече с Тимошенко лидер французского парламента и министр культуры согласились, что программа привилегированного партнерства имеет значительную перспективу, и ее вполне реально заключить между ЕС и Украиной.
Тяжело сказать, действительно ли заинтересовали эти сугубо украинские месиджи почтенных собеседников Тимошенко, однако возражать они не стали.
|Лидер БЮТ Юлия Тимошенко во время встречи с министром культуры и коммуникаций Франции Рено Донедьо де Вабром (справа) говорила о том, что Украина может перенять французский опыт в сфере культуры. В качестве примера она упомянула действующую во франции программу государственного страхования, по которой художники получают государственную помощь в период между действующими контрактами.
|Также во время встречи лидера БЮТ с министром культуры Франции обсуждались перспективы проведения в Украине масштабных международных акций типа ”культурного Давоса”. ”Это близко двум нашим странам,” - подчеркнула Тимошенко.
Фото Александра Прокопенко, УНИАН