Тимошенко вручили в Париже ”мужественную птичку” (фоторепортаж)

15:09, 29 марта 2007
Политика
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Церемония прошла в Сорбонне

Из Франции лидер БЮТ Юлия Тимошенко привезла награду “За политическое мужество” от авторитетного французского журнала “Международная политика”. 

Награду ”За политическое мужество” Юлии Тимошенко вручил авторитетный французский журнал ”Международная политика”.

Во время церемонии вручения награды в  Университете Сорбонна  основатель отличия Патрик Вайсман подчеркнул, что  журнал таким образом отметил значительные заслуги Тимошенко в развитии демократии в Украине. По его словам, в последний раз эту награду получил в 2004 году Папа Римский Иоанн Павел II.

Почетную награду Тимошенко получала в стенах знаменитого Университета Сорбонна в Париже.

Юлия Владимировна ответила на это, что настоящей победой для нее будет независимая, свободная европейская Украина.

Тимошенко продемонстрировала журналистам полученную награду

И хотя лидера БЮТ во Франции принимали не на таком высоком уровне, как в США, Тимошенко все равно воспользовалась случаем выразить свои мнения по поводу развития украинской демократии, взаимоотношений коалиции и оппозиции, перспектив присоединения Украины к ЕС, культурному партнерству...

Основатель почетного знака ”За политическое мужество” профессор Патрик Вайсман отметил, что журнал таким образом признает значительные заслуги Тимошенко в развитии демократии в Украине. По его словам, в последний раз эту награду получил в 2004 году Папа Римский Иоанн Павел II.

Параллельно получил на орехи и Президент Виктор Ющенко, у которого по мнению Тимошенко "есть все основания подписать указ о роспуске ВР и досрочных парламентских выборах", но который этого не делает. Правительство, одним из показателей деятельности которого Тимошенко считает "убийства, что так часто случаются в последнее время". И лично министр внутренних дел Василий Цушко, который, как считает лидер БЮТ, сосредоточился "на возможных акциях протеста граждан и методах борьбы с ними, а не на контроле за криминогенной ситуацией в Украине".

На встрече с главой сената Франции Кристианом Понселе Тимошенко подчеркнула, значительную перспективу имеет программа привилегированного партнерства, которую вполне реально заключить между ЕС и Украиной. “Неоднозначное отношение к расширению ЕС внутри самих стран ЕС не дает Украине гарантии скорого вступления в это объединение, поэтому мы должны пользоваться всеми шансами. А упомянутая программа является таким шансом”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

На встрече с Тимошенко лидер французского парламента и министр культуры согласились, что программа привилегированного партнерства имеет значительную перспективу, и ее вполне реально заключить между ЕС и Украиной.

Тяжело сказать, действительно ли заинтересовали эти сугубо украинские месиджи почтенных собеседников Тимошенко, однако возражать они не стали.

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко во время встречи с министром культуры и коммуникаций Франции Рено Донедьо де Вабром (справа) говорила о том, что Украина может перенять французский опыт в сфере культуры. В качестве примера она упомянула действующую во франции программу государственного страхования, по которой художники получают государственную помощь в период между действующими контрактами.

Также во время встречи лидера БЮТ с министром культуры Франции обсуждались перспективы проведения в Украине масштабных международных акций типа ”культурного Давоса”. ”Это близко двум нашим странам,” - подчеркнула Тимошенко.

Фото Александра Прокопенко, УНИАН

 

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