Тимошенко вручили в Париже ”мужественную птичку” (фоторепортаж)

Из Франции лидер БЮТ Юлия Тимошенко привезла награду “За политическое мужество” от авторитетного французского журнала “Международная политика”.

Во время церемонии вручения награды в Университете Сорбонна основатель отличия Патрик Вайсман подчеркнул, что журнал таким образом отметил значительные заслуги Тимошенко в развитии демократии в Украине. По его словам, в последний раз эту награду получил в 2004 году Папа Римский Иоанн Павел II.

Юлия Владимировна ответила на это, что настоящей победой для нее будет независимая, свободная европейская Украина.

И хотя лидера БЮТ во Франции принимали не на таком высоком уровне, как в США, Тимошенко все равно воспользовалась случаем выразить свои мнения по поводу развития украинской демократии, взаимоотношений коалиции и оппозиции, перспектив присоединения Украины к ЕС, культурному партнерству...

Параллельно получил на орехи и Президент Виктор Ющенко, у которого по мнению Тимошенко "есть все основания подписать указ о роспуске ВР и досрочных парламентских выборах", но который этого не делает. Правительство, одним из показателей деятельности которого Тимошенко считает "убийства, что так часто случаются в последнее время". И лично министр внутренних дел Василий Цушко, который, как считает лидер БЮТ, сосредоточился "на возможных акциях протеста граждан и методах борьбы с ними, а не на контроле за криминогенной ситуацией в Украине".

Тяжело сказать, действительно ли заинтересовали эти сугубо украинские месиджи почтенных собеседников Тимошенко, однако возражать они не стали.

Фото Александра Прокопенко, УНИАН