Эксперт: Кабмин признал «декларативный принцип» Королевской

Кабинет министров Украины признал декларативный принцип для бизнеса, который последовательно отстаивает народный депутат Украины, глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Об этом заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя постановление Кабинета министров Украины №725 «Об утверждении перечня определенных действий относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности, которые не могут проводиться на основании предоставления декларации».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, по мнению эксперта, Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства во главе с Н.КОРОЛЕВСКОЙ последовательно отстаивает необходимость внедрения в Украине декларативного принципа для бизнеса. «После принятия поправок Н.КОРОЛЕВСКОЙ в Закон «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», декларативный принцип был распространен на все виды бизнеса, кроме тех, список которых должен был утвердить Кабмин. Сегодня, мы наконец, получили этот список, и таким образом, правительство де-юре и де-факто признало декларативный принцип Н.КОРОЛЕВСКОЙ», - сказал эксперт.

В то же время, А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что чиновники постарались максимально расширить список видов бизнеса, на которые не распространяется декларативный принцип. «То, что Кабмин оперативно, в течение месяца после вступление в силу закона утвердил список видов деятельности, на которые по-прежнему требуется получать разрешение – это хорошо. Плохо то, что чиновники постарались его максимально расширить, оставив себе поле для коррупции. И, хотя сегодня нам обещают, что список со временем будет сокращен, возникает вопрос, зачем надо было принимать сырой плохо подготовленный документ?», – говорит А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Он отметил, что конечной целью декларативного принципа Н.КОРОЛЕВСКОЙ является создание системы, в которой предприниматель будет получать разрешения только на те виды деятельности, которые связаны с угрозой безопасности государства, угрозой здоровью и жизни граждан, а также с доступом к ограниченным видам ресурсов. «Сегодня сделан первый шаг – декларативный принцип официально признан и заработал. Следующим шагом будет распространение его на максимальное количество видов бизнеса, и, как следствие, сокращение количества запретов», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Справка УНИАН. После вступления в силу поправок к Закону Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» предприниматели получили право осуществлять хозяйственную деятельность по декларативному принципу. Законом устанавливается, что право субъектов хозяйствования на проведение определенных действий на основании представления декларации распространяется на все виды деятельности, не запрещенные законом.

Перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании представления декларации, в 30-тидневный срок определяется Кабинетом министров Украины.

Законом предусмотрено, «в случае неутверждения Кабинетом министров на протяжении месяца со дня опубликования перечня определенных действий по осуществлению хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельно, которые не могут вестись на основании предоставления декларации, субъект хозяйствования имеет право на ведение хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности по предоставлению декларации».

25 августа с. г. КМУ утвердил перечень видов хозяйственной деятельности, для ведения которых необходимо получить разрешения. В этот перечень включены 144 действия и вида деятельности. Остальные виды хозяйственной деятельности могут осуществляться по декларативному принципу. Кроме того, из 227 видов разрешительных документов оставлен лишь 91.

В то же время в пресс-службе Госкомпредпринимательства отметили, что указанный в постановлении Кабмина перечень видов деятельности в ближайшее время будет сокращен - после внесения необходимых изменений, разрешения необходимо будет получать на 125 видов работ и деятельности, а количество разрешений в целом сократится до 68.