Международный фестиваль «Былины древнего Киева» - IX-XI ст. (пресс-тур)

28 августа, в 11.30, от станции метро «Выдубичи» в Киеве (остановка около магазина «Фуршет») для представителей СМИ состоится пресс-тур в «Парк Киевская Русь», на международный фестиваль «Былины древнего Киева» - IX-XI ст.

Более 500 богатырей-реконструкторов из Украины, Польши, России, Франции, Беларуси покажут, какой была жизнь в IX-XI веках: будут драться «стенка на стенку», испытают силы в поединках, устроят кулинарный конкурс на самое вкусное блюдо средневековья. А прекрасные половины мужественных богатырей сыграют в женский футбол. Все это, а также премьеру 11 театрализованных былин, выступление коллективов средневековой музыки и фаер-шоу можно будет увидеть 28-29 августа в «Парке Киевская Русь».

«Как Киев Киевом стал», «Как Владимир Святой жену готовил к бою», «Бой под Белой Башней 990 года», «Как Владимир Святой конную дружину себе выбирал», «Как Ярослав Мудрый Святополка под Любичем побил» и другие истории из жизни древнего Киева увидят зрители фестиваля. Для того чтобы зрелище было эффектным - будут использованы массовые битвы, конные трюки и каскадерские приемы.

На территории Детинца реконструкторы разобьют лагерь, быт которого будет отвечать IX-XI ст. Для зрителей организуют экскурсии в лагерь.

Изюминкой фестиваля станет ночная битва и фаер-шоу. Выступления музыкальных групп из Беларуси и Украины наполнят событие колоритом средневековья. Также приятным сюрпризом от организаторов станет возможность встретить рассвет на валах Детинца в ночь с 28 на 29 августа. Авторы проекта «Парк Киевская Русь» утверждают, что те, кто сделал это на прошлогоднем фестивале, - имели успех в любви.

Выезд из «Парка Киевская Русь» - в любое удобное время.

Организатор: Благотворительная организация «Славянский фонд».

Партнеры: Клуб исторической реконструкции «ЯрЪ-ТурЪ»;

Киевский огневой театр;

Компания «Пиро-шоу».

Тел. для аккредитации СМИ: (097) 352-66-51, (044) 461-99-42.

Контактное лицо: Елена Петрушенко

