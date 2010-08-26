Завтра суд рассмотрит апелляцию на решение о продлении ареста Макаренко
Адвокаты надеются на честность судьи
|Андрей КОЖЕМЯКИН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом сообщил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.
«Завтра адвокаты МАКАРЕНКО обжалуют недавнее решение Печерского райсуда, согласно которому его будут содержать в Лукьяновском СИЗО до 10 октября», - сказал он.
А.КОЖЕМЯКИН отметил, что власть продолжает давить на оппозицию и запугивать ее. «Решение Печерского райсуда, традиционно исполненное по команде Банковой, стало очередным доказательством репрессий и издевательств действующей власти над политическими оппонентами и честными офицерами», - сказал он.
А.КОЖЕМЯКИН также выразил надежду на честность, порядочность и объективность судьи, который будет рассматривать завтра это дело.
Адрес суда: площадь Соломенская, 2а. Телефоны для справок: 527-70-84, 067-230-17-05.
Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска RosUkrEnergo к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.
Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная небрежность".
20 августа Печерский районный суд Киева продлил его арест до 10 октября.