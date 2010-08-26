Эксперт из РФ: скидку на газ Украина может получить лишь в обмен на ГТС

Дальнейшее снижение цены на газ для Украины возможно при передаче под контроль «Газпрома» украинской газотранспортной системы.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ (Россия).

«Сейчас Украина хочет новую скиду на газ. Возникает вопрос – «за что?». Единственным элементом платежа, на мой взгляд, может выступать контроль над ГТС Украины», - сказал К.СИМОНОВ.

По его словам, Россия настаивала всегда на сохранении действующего газового контракта от 19 января 2009 года и уже пошла на довольно серьезные уступки. В частности, отказалась от штрафов за не потребленный газ, которые предусматривались этим соглашением. При этом он добавил, что объем этих штрафов превышает 8 млрд. долл.

Кроме этого, подписав Харьковское соглашение, Россия отказалась от экспортной пошлина на газ, поставляемый в Украину. По его словам, отказ от пошлины и как результат скидка на 30% или 100 долл. за тыс. куб. является платой за то, что формула цены сохранилась.

В тоже время, К.СИМОНОВ отметил, что действительно контракты от 19 января были составлены таким образом, что их можно трактовать как более выгодные для России. Например, в качестве основного товарного рынка привязки цены на газ для Украины была взята Италия, где цены на газ одни из самых высоких в Европе.

«Здесь можно согласится с тем, что действующий контракт в большей степени устраивает российскую сторону», - сказал он. Однако в этом контракте использован принцип, который лежит в основе всех долгосрочных контрактов в Европе, добавил он.

К.СИМОНОВ считает, что сохранить формулу цены надо, но можно привязать украинский газовый рынок к немецкому рынку, и вычесть стоимость транспортировки.

«Украина может говорить о смене рынка привязки, но тогда возникает вопрос, что делать с Харьковским договором и той 30% скидкой, которая за этим последовала. Когда Украина уже получает скидку, конечно можно требовать снижения цены дальше, но тогда возникают риски того, что пересмотр коснется не только контракта от 19 января, но и Харьковского соглашения. В таком случае результат может быть не очень оптимистичен для Украины», - сказал К.СИМОНОВ.

По его мнению, вопрос снижения цены на газ в любом случае будет решаться комплексно.

«Говоря о цене на газ, всегда надо думать, что будет с ГТС Украины в будущем», - сказал он. Эксперт добавил, что переговоры о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» пока ничем не завершились.

По его мнению, для Украины создания какой-то интеграционной модели выгодно, поскольку в случае строительство «Южного потока», транзитная труба будет не нужна.

«Это наиболее выгодное обоюдное решение и для России. Строительство «Южного потока» достаточно дорого, и возникают сомнения, будет ли этот проект экономически выгоден. Украина в таком случае сохранит свои транзитные возможности. Но пока труба остается в собственности Украины и сохраняет монополию, никаких гарантий спокойного транзита для РФ не будет», - считает К.СИМОНОВ.

Как сообщал УНИАН, 25 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. «Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией, и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.