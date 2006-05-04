Ющенко согласился на встречу с Тимошенко
13:40, 04 мая 2006Политика
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Лидеров других политических сил он также не обойдет вниманием
Завтра, 5 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с лидерами политических сил, которые прошли в парламент.
Об этом он сказал сегодня в Вильнюсе украинским журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.
Как сообщал УНИАН, для обсуждения вопроса о создании Коалиции демократических сил председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в совместном письме предложили Президенту Украины В.ЮЩЕНКО встретиться не позже 5 мая.
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