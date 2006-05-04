Ющенко согласился на встречу с Тимошенко

Завтра, 5 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с лидерами политических сил, которые прошли в парламент.

Об этом он сказал сегодня в Вильнюсе украинским журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

Как сообщал УНИАН, для обсуждения вопроса о создании Коалиции демократических сил председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в совместном письме предложили Президенту Украины В.ЮЩЕНКО встретиться не позже 5 мая.