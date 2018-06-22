Почему Партия регионов хочет ликвидировать райсоветы в Киеве

Регионалы намерены ликвидироватьрайонные советы в городе Киева. Напомним, что 31 октября должны состояться выборы в местные советы, в частности и в районные советы Киева. Мэра Киева и Киевсовета киевляне не будут избирать, поскольку они избраны на досрочных выборах и срок их каденции не завершился. Чтобы ограничить влияние оппозиции в столице, нынешняя власть, по убеждению оппозиционеров, и стремится ликвидировать столичные райсоветы.

Ситуацию комментируют политики и эксперты.

Иван Плачков, депутат Киевсовета (Блок Кличко):

ЭТО ЛИШНИЕ ОРГАНЫ, ОТ КОТОРЫХ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ.

Райсоветы – рудимент прошлого. Они не выполняют тех функций, которые на них возложены. И объективно не могут их выполнять, учитывая структуру власти в столице. Райсоветы здесь – лишний орган, от них больше вреда, чем пользы.

Я не услышал от защитников института райсоветов, какие важные или кардинально значимые решения для районов принимают эти советы. Ведь у них нет полномочий, а их бюджеты не предусматривают возможности обеспечивать принятие серьезных решений. По нынешней структуре власти в Киеве и государстве они не целесообразны.

Вокруг этого решения будет много политической конъюнктуры. Потому что все, что делается в столице, рассматривается под политическим углом. Через призму выборов и конкуренции. Наша политическая борьба имеет такие формы, что даже когда власть принимает какое-то позитивное решение, оно все равно выкручивается как негатив. Это самый большой изъян нашей политической системы.

Имейте ввиду, это мое личное мнение, мы еще не обсуждали этот вопрос на фракции.

Говорят, что, мол, бедные пенсионерки приходят к своим районным депутатам жаловаться на жизнь, просят отремонтировать кран, - ну, это абсолютно несерьезно. Простите, что может решить депутат райсовета? Послать сантехника прикрутить кран? Но он даже на сантехника не способен повлиять. Если же говорить о более глобальных проблемах, связанных с естественными монополиями, то на решение проблем, скажем, с Киевэнерго, даже мэр не влияет. Киевсовета как представительского органа вполне достаточно, это – европейский стандарт.

Анатолий Матвиенко, народный депутат Украины (НУ-НС):

ЛИКВИДАЦИЯ РАЙСОВЕТОВ - НЕЗАКОННА

Столичная община, по действующему законодательству и Конституции, через соответствующие органы самостоятельно определяет свое административно-территориальное деление и состав. И если есть советы, то они могут ликвидироваться за полгода до очередных выборов решением соответствующей сессии. Тогда это - законно.

То есть Киеврада на своей сессии может решать вопрос территориально-административного строя, в частности ликвидировать и создавать районы, но не позднее чем за полгода до очередных выборов. То, что делается сейчас, - неконституционно и незаконно. Поскольку эта норма о сроках действует, а выборы состоятся 31 октября.

Но так желают «регионалы», им не хочется проводить выборы в Киеве.

Относительно сути вопроса. В Харькове нет райсоветов, во Львове - тоже. И ничего не случилось. Потому что районы города с государственными администрациями все равно будут существовать. Вертикаль исполнительной власти будет жестче, потому что все будет подчиняться исполкомам, созданным Киевским советом. И Киевсовет будет единственным представительским органом в Киеве.

Если бы я был мэром, то поддержал бы эту идею. Следует только сбалансировать распределение полномочий и механизм взаимного контроля и взаимодействия.

Борис Кушнирук, эксперт:

СОВЕТЫ НУЖНЫ, НО С БОЛЕЕ ШИРОКИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

С политической точки зрения ликвидация райсоветов выглядит абсолютно понятной. Цель Партии регионов прозрачна – не проводить выборы.

С точки же зрения общества, здесь дискуссионный вопрос. Он связан с тем, что райсоветы - абсолютно беспомощны, у них нет инструмента для работы. Их настолько ограничили в возможностях влиять на те или иные проблемы, что вопрос – зачем такие советы нужны, - звучит уместно. Круг вопросов, которые решают советы, настолько узок, что их целесообразность вызывает сомнения.

Я счел бы необходимым оставить советы, но увеличить круг вопросов, за которые они отвечают. На сегодняшний день они ничего не решают, ни за что не отвечают.

Виктор Пилипишин, глава Шевченковской районной администрации Киева:

ОНИ УНИЧТОЖАЛИ КИЕВ, ТЕПЕРЬ УНИЧТОЖАЮТ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мэр города Киева Черновецкий и Киевсовет, которые уничтожали город Киев, его имущество, землю, финансы на протяжении пяти лет, сегодня хотят принять решение о ликвидации самоуправления в Киеве. Но райсоветы не просто советы, это те, кто осуществляет представительскую функцию. Имеет ли моральное право такой Киевсовет во главе с таким мэром принимать судьбоносные решения относительно города Киева?

Думаю, Киевсовет должен обратиться в Верховную Раду с заявлением, о том, что он самораспускается, и просьбой назначить на 31 октября выборы мэра Киева и городского совета.

Что касается самих райсоветов, то очевидно, что они не выполняли свои функции. Но это проблема законодательства и политических партий, которые сначала такое законодательство создали, а затем делегировали в райсоветы таких представителей, которые больше были солдатами партий и решали личные вопросы, а не проблемы территорий.

Однако это не основание для того, чтобы ликвидировать районные советы. Если посмотреть на рейтинг парламента, то по аналогии с райсоветами его давно следует ликвидировать.

Опрашивала Елена Мигачева