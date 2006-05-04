Ющенко заявляет, что уволит Жовтяка и Червония

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что он подпишет указы об увольнении председателя Киевской областной государственной администрации Евгения ЖОВТЯКА и председателя Ривненской областной государственной администрации Василия ЧЕРВОНИЯ.

Об этом он сказал сегодня украинским журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

«Что касается этих указов - я их подпишу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

На вопрос относительно того, поддерживает ли он позицию правительства, что увольнение происходит из-за ухудшения социально-экономической ситуации в этих регионах, В.ЮЩЕНКО ответил: «Я думаю, что она будет расширена, с другими акцентами, но, в сущности, будет поддержана позиция, которую заняло правительство».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2006 года на официальном сайте Кабинета Министров Украины появилось сообщение пресс-службы правительства, что “в связи с ухудшением отдельных показателей социально-экономического развития регионов правительство приняло решение внести на рассмотрение Президента Украины представление об освобождении Василия ЧЕРВОНИЯ от должности председателя Ривненской областной государственной администрации, Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации и Сергея ИВАНОВА от должности председателя Севастопольской городской государственной администрации”.

После этого Е.ЖОВТЯК заявил, что нет оснований для его освобождения от должности председателя Киевской областной государственной администрации за ухудшение социально-экономических показателей.

Е.ЖОВТЯК отметил, что когда он возглавил исполнительную власть в области, Киевская область была на восьмом месте среди областей Украины. “По итогам 2005 года мы вывели область на второе место, а за первый квартал 2006 г. - на первое место. Впереди только город Киев, и мы имеем твердые намерения обойти и его”, - сказал он.

Председатель Ривненской областной государственной администрации В.ЧЕРВОНИЙ также заявил, что на заседании Кабинета Министров Украины 27 апреля «не возникло никаких претензий к работе Ривненской облгосадминистрации, не было замечаний к области также на совещании в Секретариате Президента».

В.ЧЕРВОНИЙ отмечал, что слухи о его возможной отставке распространяют его “политические недруги”.