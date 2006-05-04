Бессмертный удивил на этот раз Азарова

Партия регионов разослала проект коалиционного соглашения всем политическим силам, которые прошли в Верховную Раду, но ответа пока не получила.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам представитель партии Николай АЗАРОВ.

По его словам, у них есть данные, что этот проект изучается политическими силами, но официально еще никто переговоры не ведет, и свою точку зрения по данному проекту коалиционного соглашения не выразил.

Как отметил Н.АЗАРОВ, по информации СМИ, представитель «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает, что такое коалиционное соглашение является запоздалым. Н.АЗАРОВ выразил удивление по поводу таких комментариев, отметив, что «не могут быть запоздалыми реальные предложения по выведению экономики из состояния стагнации». Он отметил, что на первом месте в этом коалиционном соглашении - предложения по выходу «Украины из экономического кризиса».

Отвечая на вопрос, готова ли поступиться Партия регионов должностью премьер-министра Украины ради того, чтобы была создана коалиция с кем-то из политических сил, в частности с «Нашей Украиной», Н.АЗАРОВ отметил, что ни о каких персоналиях и должностях речь пока не идет.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что партия начинает переговорный процесс относительно создания парламентской коалиции.

Политсовет Партии регионов решил инициировать подготовку коалиционного соглашения и последующее его представление для рассмотрения и принятия всеми партиями и блоками, представленными в Верховной Раде Украины нового созыва.

Как сообщалось, на сегодняшний день продолжаются переговоры о создании коалиции между БЮТ, “Нашей Украиной” и СПУ. 10 апреля, в частности, был подписан Протокол о порядке формирования Коалиции демократических сил.