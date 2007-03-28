У Президента 8 тысяч аргументов, чтобы распустить парламент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО получает многочисленные обращения с требованием распустить Верховную Раду. Как сообщает пресс-служба Главы державы, об этом заявил глава Секретариата Президента после сегодняшней встречи В.ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

По словам В.БАЛОГИ, “таких апелляций к Главе государства уже более восьми тысяч, причем из всех без исключения регионов. Некоторые даже пытаются побудить Президента к роспуску парламента через суд». При этом он отметил, что «если Президент как гарант Конституции примет такое решение, руководитель президентского Секретариата безотлагательно подготовит соответствующий Указ».

В то же время В.БАЛОГА сообщил, что Президент Украины тщательно изучает все возможные правовые способы разрешения глубокого политического кризиса, который с каждым днем оказывает все более разрушительное влияние на общество и страну. По его словам, Глава государства ищет такие решения, которые прекратили бы пагубное влияние кризисных процессов на функционирование власти в Украине. «Президент уверен, что политический кризис в стране нужно быстро и решительно преодолевать», – добавил он.

По убеждению В.БАЛОГИ, «систематическое и открытое игнорирование Конституции стало нормой жизни для парламентского большинства и сформированного ею правительства. Законодатели сами нарушают Основной Закон и делают вид, что ничего не происходит”. “Горячим примером” он назвал переход народных депутатов из оппозиционных фракций в коалицию. “Действительно, политики могут менять свой политический пол, здесь вопрос лишь в их нравственности. Однако расширять коалицию таким способом Конституция запрещает», – отметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата также выразил убеждение, что последняя встреча Президента с судьями Конституционного Суда дала качественный импульс деятельности этого органа. «Только Конституционный Суд своими решениями даст ответ обществу относительно конфигурации власти в стране», – считает В.БАЛОГА. При этом он указал, что единственным источником власти в Украине является народ, поэтому «никто не может отнять у людей их право мирно требовать от своих избранников выполнения предвыборных обязательств».