Готовы ли украинцы больше платить за газ ради независимости?
Опрос Института Горшенина
Больше платить за газ ради независимости страны готов только каждый шестой украинец.
Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина.
Согласно результатам исследования, более половины украинцев (52,3%) под термином «Независимость» понимают экономическую независимость от соседних государств. При этом, понимает под этим термином политическую независимость от других стран почти половина опрошенных (48,7%), а 41,2% - территориальный суверенитет. Около трети опрошенных полагают, что независимость – это авторитетность государства на международной арене (36,9%) и собственная национальная культура (33,2%). Более четверти граждан Украины (27,9%) понимают под термином «Независимость» собственный государственный язык – украинский, а каждый пятый опрошенный (19,6%) – независимую Украинскую церковь. Ответ «другое» на данный вопрос дали 5,1% респондентов, а 7,2% - затруднились ответить.
Большинство украинцев (77,3%) готовы ради независимости Украины покупать продукты питания отечественного производителя. Более половины опрошенных заявили, что готовы хранить сбережения и осуществлять денежные операции в государственной валюте (61,3%), не продавать землю и недвижимость иностранцам (57,2%), пропагандировать украинскую культуру иностранцам (51,3%). Половина украинцев (50,7%) готовы покупать промышленные и бытовые товары отечественного производителя, меньше половины – отдыхать на отечественных курортах (46,1%) и защищать Украину с оружием в руках, в случае вооруженного конфликта, угрожающего ее независимости (43,8%).
Более трети опрошенных (39,9%) готовы говорить на государственном языке, а более четверти (28,4%) – лечиться только препаратами отечественного производства.
При этом больше платить за газ и энергоносители ради независимости Украины готов только каждый шестой гражданин (15,1%). Ответ «другое» на данный вопрос дали 2,7% респондентов, а 5,9% - затруднились ответить на него.
*** Телефонный опрос на тему: «Независимость Украины глазами украинцев» Институт Горшенина провел с 22 по 23 августа 2010 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%