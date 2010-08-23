БЮТ: у коалиции нет 300 голосов, чтобы легитимно менять Конституцию

Народный депутат от БЮТ, член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей ВЛАСЕНКО считает, что у Партии регионов нет возможности внести изменения в действующую Конституцию через парламент.

Об этом он заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Я думаю, что более 150 штыков осталось в составе оппозиции. Потому у провластной коалиции нет 300 голосов, чтобы в легитимный способ изменять Конституцию», - сказал В.ВЛАСЕНКО.

«Именно поэтому они и обратились в Конституционный Суд с представлением относительно отмены политреформы 2004 года, поскольку они понимают, что у них нет 300 голосов», - подчеркнул депутат от БЮТ.