БЮТ: у коалиции нет 300 голосов, чтобы легитимно менять Конституцию
20:19, 23 августа 2010Политика
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Комментарий Власенко
Народный депутат от БЮТ, член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей ВЛАСЕНКО считает, что у Партии регионов нет возможности внести изменения в действующую Конституцию через парламент.
Об этом он заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.
«Я думаю, что более 150 штыков осталось в составе оппозиции. Потому у провластной коалиции нет 300 голосов, чтобы в легитимный способ изменять Конституцию», - сказал В.ВЛАСЕНКО.
«Именно поэтому они и обратились в Конституционный Суд с представлением относительно отмены политреформы 2004 года, поскольку они понимают, что у них нет 300 голосов», - подчеркнул депутат от БЮТ.
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