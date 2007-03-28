На завтра назначено общее собрание коалиции

Завтра, 29 марта, в 16.00 в Киеве состоится общее собрание коалиции национального единства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из руководителей фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

В то же время М.ЧЕЧЕТОВ опроверг информацию о том, что коалиция собирается на “экстренное заседание”, отметив, что оно является “плановым”. Он объяснил, что в канун пленарных заседаний коалиция всегда собирается и обсуждает законопроекты, которые планируются на рассмотрение Верховной Рады.

В то же время, М.ЧЕЧЕТОВ не исключил, что могут рассматриваться и другие вопросы, в частности, относительно акций оппозиции, запланированных на 31 марта.

М.ЧЕЧЕТОВ также подчеркнул, что уже сегодня правящая коалиция может рассчитывать почти на 300 депутатских голосов: “Под триста”, - в частности сказал он. При этом он заметил, что депутаты, которые симпатизируют коалиции, не обязательно будут входить в нее формально. Так, М.ЧЕЧЕТОВ прогнозирует, что вместе с коалицией в сессионном зале будет голосовать “пол фракции ТИМОШЕНКО”.