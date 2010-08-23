Ющенко объяснил, почему остается оптимистом

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинцев с праздником Независимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», в приветствии говорится: За приближение этого праздника боролись миллионы наших с вами родителей, дедов и прадедов, которые хотели одного – быть хозяевами в собственном доме. Именно эти черты украинского характера делают меня оптимистом в отношении будущего нашей Отчизны».

В.ЮЩЕНКО уверен, что Украине быть, если у всех будет свобода – свобода выбора, свобода слова, свобода мнения, свобода предпринимательства.

«Я верю, что присущее украинцам стремление к свободе - залог того, что свободная, европейская и зажиточная Украина преодолеет испытания и займет достойное место среди стран мира», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Лидер «Нашей Украины» пожелал всем добра, счастья и процветания.