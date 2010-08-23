Партию Тимошенко пытаются развалить изнутри?

В Луганской области происходит рейдерский захват городской и областной организации «Батькивщины», цель которого – лишить Юлию ТИМОШЕНКО контроля над местными организациями партии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы фракции БЮТ в Луганском областном совете, текст которого передан УНИАН.

Как говорится в заявлении, «ряд «активистов» партии во главе с Григорием ПРИГЕБОЙ накануне выборов в местные органы власти пытаются вывести Луганские городскую и областную организации партии «Батькивщина» из-под влияния Ю.ТИМОШЕНКО и поставить ее под контроль облгосадминистрации. Учитывая ход развития событий, фракция Блока Юлии Тимошенко в Луганском облсовете расценивает происходящее как рейдерский захват, направленный на раскол в партийных рядах».

По информации пресс-службы, 20 августа 2010 года «рейдерская группа» под руководством Г.ПРИГЕБЫ без согласования с политсоветом партии «Батькивщина» «провела в Луганске нелегитимную городскую партконференцию: 2/3 делегатов партконференции, избранных районными организациями, не были уведомлены о месте и времени проведения партконференции». По информации фракции БЮТ в облсовете, «решениями этого собрания были отстранены от руководства и, в нарушение Устава, исключены из партии руководители городской партийной организации «Батькивщина». Участники «собрания» избрали новым председателем Луганской городской организации Дмитрия ПЛУГИНА, начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Луганской облгосадминистрации. Одновременно были избраны делегаты на областную партконференцию «Батькивщины», проведение которой было назначено на следующий день. Большинство этих «делегатов» вступали в партию за 1-2 дня до описываемых событий, порой – целыми семьями».

21 августа 2010 года, отмечает пресс-служба БЮТ в Луганском областном совете, «незаконно избранные делегаты городской партийной организации партии «Батькивщина» под руководством Г.ПРИГЕБЫ и Д.ПЛУГИНА попытались провести областную партконференцию. Поспешность назначения мероприятия привела к тому, что 13 из 31-й районных и городских организаций партии «Батькивщина» не смогли направить на нее своих представителей. В дополнение к этому, значительная часть прибывших делегатов, понимая нелегитимность происходящего, отказалась регистрироваться и тем самым сорвала проведение областной конференции». «Но это не остановило политических рейдеров: Г.ПРИГЕБА и компания покинули конференцию и провели собрание на территории одного из заводов Луганска. Не удивительно, что без присутствия оппонентов, им никто не помешал принять нелегитимное решение об избрании Г.ПРИГЕБЫ руководителем Луганской областной организации партии «Батькивщина», – подчеркивается в заявлении.

В связи с этим фракция БЮТ в Луганском облсовете обратилась к политсовету партии «Батькивщина» и лично к лидеру партии Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой дать политическую оценку действиям раскольников и отменить нелегитимные решения.