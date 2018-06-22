Вехи недели. Бочка для Януковича, Богиня из машины и советы первого Президента

Виктор Янукович полагает, что власть начала работать, а Анна Герман, со своей стороны, собирается освещать наиболее привлекательные стороны этой работы... Появления Юлии Тимошенко ждут, словно бога из машины... Леонид Кравчук дает полезные советы...

Украина медленно вползает в новый сезон. Порадовали экономические показатели, поскольку сальдо внешнеторгового баланса впервые за несколько лет по итогам первого полугодия 2010 года оказалось позитивным – плюс 400 миллионов долларов. Есть основания полагать, что тенденция сохранится и по итогам года, а рост ВВП составит не менее 4%.

Пока парламентарии отдыхают, информационное пространство наполняют слухи, преимущественно связанные с особенностями проведения местных выборов. Одни считают, что Виктор Янукович настоит на изменении избирательного закона, чтобы приоткрыть дверь в областные и городские советы сторонникам Сергея Тигипко и Арсения Яценюка. Другие – готовятся к ликвидации районных советов в столице (в них, в отличие от Киевсовета, киевляне будут избирать депутатов 31октября). Понятно, что от новой власти, располагающей парламентским большинством и способностью к иезуитскому толкованию законодательства можно ожидать всяких подвохов, но неужели Виталий Кличко позволит лишить себя возможности укрепить позиции возглавляемой им партии «УДАР» в столичных районах? Так что на внеочередной сессии Киевсовета, которую созывают на 25 августа, может быть горячо, а пока отсутствие внятной информации и показное затишье лишь стимулируют не только активность разработчиков политических спецопераций, но и фантазию интересующихся суетой на Печерских холмах граждан страны.

Президент Виктор Янукович тем временем совершил традиционное для наших политиков посещение Сорочинской ярмарки, на которой не только приобрел боченок для засола огурцов и вышиванку, но заявил, что власть начала работать, и украинцы скоро это почувствуют. Если учесть, что в сентябре миллионы граждан страны получат платежки с учетом 50-процентного повышения стоимости газа, то можно сказать, что в словах глава государства присутствует некоторая неоднозначность. Правда, Виктор Федорович из-за нехватки времени вопрос о повышении стоимости «голубого золота» оставил без ответа. На помощь шефу пришла верная Анна Герман, в одном из интервью заметившая, что президентская администрация стала работать прозрачнее, цензуры в стране нет, а Юлия Тимошенко содержит целую машину по дискредитации власти. Зато на Банковой, понятное дело, все открыто. Наверное, хрустящими огурчиками из «бочки Януковича» скоро начнут угощать журналистов после брифингов.

Кстати, о машинах. Возвращения лидера БЮТ из непривычно затянувшегося отпуска ожидают, словно появления бога из машины в античной трагедии. Соратники экс-премьера подбадривают себя грядущими успехами под руководством Богини (так иногда называют Юлию Тимошенко), а сама Юлия Владимировна в заочных обращениях к народу обещает не давать покоя Дмитрию Фирташу, Шевченковскому районному суду и, понятное дело, всей системе государственной власти. Надо сказать, что самые пламенные обещания, не подкрепленные визуальными образами, звучат неубедительно. Журнал «Корреспондент» зафиксировал падение уровня влияния леди Ю на события в стране, опустив ее на 10-е место в рейтинге самых влиятельных украинцев.

Тем временем положение некоторых соратников Тимошенко остается крайне неприятным. Фигуранты дела о растамаживании 11 миллиардов кубометров газа до октября останутся в СИЗО, а экс-министр экономики Богдан Данилишин объявлен в розыск. Лидер крымского БЮТ Андрей Сенченко, сам столкнувшийся с повышенной активностью налоговиков, предположил, что бывший высокопоставленный чиновник где-то на даче занимается подсобным хозяйством, и не слышал о страстном желании служителей Фемиды поговорить с ним по душам. Предположение не лишено изящества, хотя, по непроверенной информации, Данилишин, если и копает картошку, то за пределами Украины.

В Крыму выступил и лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Хотя звездный час лидера КПРФ далеко позади, это не мешает ему совершать политические гастроли, призывая к воссоединению России, Украины и Беларуси. Зюганов работает в своем репертуаре, поддерживая в первую очередь лидера крымских коммунистов Леонида Грача. К счастью, желающих прислушаться к призывам Геннадия Андреевича немного.

Заслуживает внимания позиция Леонида Кравчука. Первый Президент не собирается выходить на политическую пенсию, предпочитая занимать позицию конструктивного критика власти. Леонид Макарович отметил, что за 19 лет угроз независимости Украины стало меньше, правда, и реформ в стране как не было, так и нет. Кравчук предупредил, что сворачивание свободы слова может привести к тоталитаризму. Жаль, что предупреждения аксакала украинской политики могут утонуть в предпраздничной суете накануне Дня Независимости, хотя имеющий уши - услышит.

Евгений Магда