Янукович устроит торжественный прием
10:25, 23 августа 2010Политика
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Праздновать начинают сегодня
Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 19-й годовщины независимости Украины.
Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, в 10.30 состоится церемония поднятия Государственного флага Украины на площади перед Администрацией Президента Украины (ул. Банковая, 11). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
В 12.30 В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия музея Т.Г.Шевченко Шевченковского национального заповедника в Каневе Черкасской области.
В 16.00 начнется торжественный прием по случаю 19-й годовщины независимости Украины в Украинском доме (Крещатик, 2).
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