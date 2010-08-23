Янукович устроит торжественный прием

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 19-й годовщины независимости Украины.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, в 10.30 состоится церемония поднятия Государственного флага Украины на площади перед Администрацией Президента Украины (ул. Банковая, 11). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.

В 12.30 В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия музея Т.Г.Шевченко Шевченковского национального заповедника в Каневе Черкасской области.

В 16.00 начнется торжественный прием по случаю 19-й годовщины независимости Украины в Украинском доме (Крещатик, 2).