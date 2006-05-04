Черновецкий наслал СБУ и милицию на ”удивительное предприятие”

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ направил официальные обращения председателю Службы безопасности Украины Игорю ДРИЖЧАНОМУ и министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой “проверить деятельность ряда зарубежных оффшорных компаний на предмет их причастности к владению акциями ООО „Агрокомбинат „Хотовский” через основанные ими структуры”.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, в апреле Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ направил официальное обращение председателю Службы безопасности Украины Игорю ДРИЖЧАНОМУ и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой проверить деятельность стратегически важных для города предприятий: "Киевэнергохолдинг", "Киевэнерго", "Киевхлеб", "Киевмлын", "Хлеб Киева", банк "Хрещатик" и других. Во время проведения такой проверки также должен быть выяснен вопрос влияния на эти предприятия зарубежных оффшорных компаний.

27 апреля Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что будет настаивать на возвращении активов агрокомбината "Хотовский", а также "Киевхлеба" и "Киевмлына" в собственность города. Комментируя заявления представителей этих предприятий о беспочвенности обвинений в их адрес относительно незаконной деятельности, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ привел пример агрокомбината "Хотовский". "Ну, ради Бога! 95% оффшора – конечно, безосновательно! Если вам нравится, что земли идут за бесценок иностранцам, а не киевлянам, еще и в заповедных зонах… Им это, конечно, нравится. Но активы этого удивительного предприятия с таким сельским названием им придется возвращать киевлянам".

Директор ООО «Агрокомбинат «Хотовский» Валерий ШОВКУН заявлял, что агрокомбинат расценивает намерения столичной власти “разобраться” с предприятием как начало перераспределения киевских активов. В.ШОВКУН отметил, что, в отличие от распространенной в прессе информации, агрокомбинат не является владельцем земли, а только арендует ее у Киева – 1108,66 га, и 1138 га земельных паев в Киевской области. Кроме того, агрофирма не занимает земли Голосеевского заповедника, а только граничит с ним и музеем архитектуры в Пирогово. Договор аренды с Киевским городским советом заключен в августе 2004 года сроком на 25 лет. В 2005 году ООО заплатило за аренду земли в Киеве около 266 тыс. грн., в 2006 году аренда обойдется, приблизительно, в 275 тыс. грн.

Акционерами ООО «Агрокомбинат “Хотовский” выступают ООО “Земельный Центр” – 74%, и физические лица Иван МОСТОВОЙ – 13%, Инга ГУРИНА – 13%.