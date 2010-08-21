Министр обещает передать войска спецназначения в резерв Президента

Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ передана на утверждение отработанная Концепция дальнейшего развития Вооруженных Сил Украины на 2011-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ вчера на брифинге в Киеве.

Он напомнил, что на предыдущем заседании СНБО 8 июля Президент поставил задачу отработать план действий о дальнейшем развитии ВСУ.

По словам М.ЕЖЕЛЯ, на сегодняшний день Концепция дальнейшего развития Вооруженных Сил Украины на 2011-2015 годы разработана, согласована на заседании Кабинета министров и передана на утверждение Президенту, Верховному главнокомандующему ВСУ.

Министр обороны отметил, что сегодня должно было состояться заседание СНБО, одним из вопросов в повестке дня которого планировалось рассмотреть этот документ. «Мы предприняли решительные кардинальные шаги по оптимизации численности Вооруженных Сил, структурным изменениям и дальнейшему развитию. Мы отошли от известных шаблонов, что ВСУ должны быть вооружены новейшими образцами вооружения. К сожалению, на новейшее вооружение сегодня средств нет, будем работать над тем, чтобы мастерски использовать то, что есть, и модернизировать существующие образцы», - охарактеризовал сегодняшние реалии относительно реформирования и развития украинской армии министр обороны.

В связи с этим он отметил, что концепция предусматривает сокращение ВСУ на около 20% до конца 2015 года, а также проведение структурных изменений, определенное сокращение и оптимизацию оперативных командований, объединенного оперативного командования и некоторых других структур в системе управления войсками.

«Особая роль (в ВСУ – УНИАН) отведена силам специального назначения – они будут определены как резерв Верховного главнокомандования», - сообщил М.ЕЖЕЛЬ.

Министр обороны также констатировал, что планируется постепенный переход на комплектование армии по контракту, но на сегодняшний день сохраняется смешанный принцип комплектования.