Ющенко собирается к Путину перед Пасхой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит Российскую Федерацию с официальным визитом в первой декаде апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

Среди главных тем визита Президента А.ЧАЛЫЙ назвал обсуждение и принятие плана действий на следующие два года между Украиной и Россией. Он отметил, что этот план охватывает все сферы сотрудничества двух государств.

Также, по словам А.ЧАЛОГО, среди прочего будет обсуждаться вопрос прямых энергопоставок в Украину.

А.ЧАЛЫЙ напомнил позицию Президента относительно «РосУкрЭнерго», что Украина должна иметь прямые отношения на уровне государственных хозяйствующих субъектов по поставкам российского газа в Украину. “Президент отрицательно относится к той посреднической деятельности, которую осуществляет «РосУкрЭнерго»… И он отдает преимущество более прозрачным прямым отношениям. И этот вопрос, я думаю, также будет обсуждаться в Москве», - сказал А.ЧАЛЫЙ.

Как сообщал УНИАН, планировалось, что В.ЮЩЕНКО посетит РФ 21 марта. Однако Президент Украины перенес визит, учитывая трагические события в Кемеровской области и Краснодарском крае РФ.

Тогда 19 марта на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области России в результате взрыва метана погибли более 100 человек, а ночью 20 марта в станице Камышеватская Краснодарского края РФ в результате пожара в приюте для пожилых людей погибли 62 человека.

Президент РФ подписал указ, согласно которому 21 марта было объявлено в России днем скорби по жертвам трагедий.