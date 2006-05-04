Тимошенко выгонит из партии шестерых предателей

Председатель Тернопольской областной организации ВО “Батьківщини” Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ заявляет, что будет добиваться исключения из партии шести членов партии в Шумском районе, которые при избрании председателя районного совета не поддержали кандидатуру БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции он отметил, что из-за такой позиции однопартийцев выдвиженцу от БЮТ не хватило одного голоса. Это при том, что другие силы голосовали за него. “Мне известно, что двум из тех шести, после того, как их использовали, так ничего и не досталось. Других, которые хоть и получили должности, мы заставим, если Верховная Рада примет законопроект об отзыве депутатов местного уровня, освободить должностные кресла”, – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он отметил, что из-за нечеткой позиции депутатов от БЮТ их политическая сила “проиграла битву” за должность председателя райсовета еще в Чертковском и Борщевском районах области. “Я не знаю, продались ли наши, или из-за субъективных факторов так случилось. Мы разбираемся”, – прокомментировал ситуацию В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

По его словам, БЮТ уже определился с единой кандидатурой на должность председателя облсовета. Ею стал нынешний начальник областного управления образования Николай МИКОЛЕНКО.

Напомним, БЮТ в облсовете представляют 54 депутата, блок “Наша Украина” – 48, Украинский народный блок Костенко и Плюща – 13, Соцпартию – 5.