Ценовая паника в России несет угрозу и Украине

Сложно себе представить, что Янукович даст команду пограничникам и таможенникам установить вдоль границы с Россией заградительные отряды для пресечения вывоза продовольствия… Хотя стоило бы…

В последние дни и недели в соседней России началась уже настоящая паника в связи с наблюдающимся резким ростом цен на продукты питания, а также ожиданиями еще большего их повышения осенью и зимой. Причем, панические настроения охватили в этой стране, как население, так и власть.

Лишь за одну последнюю неделю во многих российских регионах сообщили о резком росте розничных цен на молоко, гречневую крупу, хлеб и многие виды овощей. В частности, оптовые ценына некоторые виды молочной продукции подскочили более чем на 30%, что тут же сказалось на розничных ценах молочной продукции.

При этом цены в России активно полезли в гору еще в июле. Так, например, в Алтайском крае в прошлом месяце гречневая крупа подорожала на 14,7%, а в Пензенской области, Республике Марий Эл и в Воронежской области сообщают о полуторакратном росте розничных цен на крупу. Цены на хлеб заметно поднялись в столице: в московских социальных магазинах и магазинах шаговой доступности хлеб подорожал примерно на 10–15%. В Свердловской области резкого удорожания продуктов питания пока не наблюдается, однако и там ждут скачка розничных цен на хлеб на 15%. В Челябинске готовы к подорожанию картофеля сразу на 50%.

Ситуация в России усугубляется тем, что производители и торговые сети фактически объявили друг другу войну. Как у аграриев-производителей, так и у ритейлеров потеряны ценовые ориентиры, и они теперь обвиняют друг друга в спекулятивном завышении цен на продукцию. Производители объясняют рост закупочных цен на свою продукцию засухой, неурожаями и падежом скота. Они уверены, что основная вина в удорожании продуктов питания на полках магазинов полностью ложится на торговые сети, которые на фоне тревожных сообщений о природных аномалиях занялись чрезмерной накруткой розничных цен. С другой стороны, некоторые торговые сети отказываются от контрактов с поставщиками, считая, что повышение оптовых цен несоразмерно с реальными потерями от засухи. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) усмотрела в подорожании действия спекулянтов и обещает во всем разобраться в самое ближайшее время. Впрочем, многие российские эксперты уже почти потеряли веру в то, что ФАС действительно найдет и накажет всех виновных.

Паника от населения и ритейлеров перекинулась также на российскую власть, о чем свидетельствуют противоречивые и непродуманные действия с ее стороны. Так, в минувшую среду президент РФ Дмитрий Медведев поручил государственным службам организовать оперативный мониторинг цен на муку, хлеб, мясо и молоко. Ответственными за это поручение назначены премьер Владимир Путин, генпрокурор Юрий Чайка, глава ФАС Игорь Артемьев. Однако в правительстве уже действует несколько похожих систем ценового мониторинга – один проводит Федеральная служба государственной статистики, а другой организует руководство Минпромторга. Общую картину ценовой неразберихи дополняет упомянутая выше война торговых сетей и производителей, которые обвиняют друг друга в спекуляции на теме неурожая и в нагнетании инфляционных настроений.

В результате таких действий, как проинформировал в четверг журналистов замглавы комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации Сергей Лисовский, в России сложилась плачевная ситуация с регулированием и отслеживанием процессов, происходящих на продуктовом рынке. По его словам, три ключевых ведомства – Минэкономразвития, Министерство промышленности и торговли и Минсельхоз – до сих пор так и не смогли разобраться, за что именно они отвечают.

В связи с описанной ситуацией, независимые российские эксперты считают, что на правительственных планах снижения инфляции поставлен крест: вместо ожидавшихся 6–7% инфляция составит в этом году не менее 9–10%. Они уверены, что уже в сентябре в России резко подорожают все продукты питания.

Наметившаяся в последние месяцы тенденция роста цен на зерновые и прочие продукты питания в России, как и в мире, не могла не обрадовать украинских аграриев и трейдеров. Однако панические ожидания и уже непосредственно фиксируемый быстрый рост цен на продукты питания в соседнем государстве таят в себе угрозу для Украины в социально-экономическом аспекте в целом. Поскольку две наших страны можно сравнить с сообщающимися сосудами, и если продовольственная инфляция будет галопировать в России, то такие же явления неизбежно предстоят и Украине. Мало того, можно сказать, что этот процесс у нас стартовал.

Данные тенденции уже «в полный рост» прослеживаются, в частности, на украинском молочном рынке. Так, еще в конце июля 1 литр молока в частных хозяйствах стоил не более 2,5 грн., а сейчас производители продают его по цене более 3 грн./л. В промышленном производстве уровень цен еще в июле достиг 3,50-3,80 грн./л. «Получается, что у нас, если посмотреть ценовую динамику, декабрь наступил в июле-августе»,- прокомментировал ситуацию президент Ассоциации производителей молока Андрей Дикун.

Причем, по мнению отечественных экспертов, в дальнейшем молоко будет лишь дорожать, поскольку пик падения его стоимости миновал. «К сентябрю его стоимость в частных хозяйствах составит не менее 4-4,50 грн./л»,- считает аналитик компании «УкрАгроКонсалт» Ольга Мозговая. Это значит, что на прилавках магазинов оно будет продаваться не менее чем по 7 грн./л. В связи с этим, прогнозирует аналитик, «продукты с более высокой добавленной стоимостью повысятся в цене на 10-15%».

Одной же из главных причин подорожания молока в Украине стало как раз ожидание дефицита молочных продуктов на рынке России. Поскольку это заставило украинских переработчиков нацелиться на рост экспорта своей продукции в соседнюю страну, имеющую сейчас большие проблемы. «Мы будем стараться более дорогую молочную продукцию поставлять в Россию»,- подтвердил намерения молочников Андрей Дикун.

Кроме того, нужно принимать во внимание и то обстоятельство, что Украина имеет с Россией весьма протяженную общую границу (Сумская, Харьковская, Луганская и Донецкая области), через которую граждане обеих государств перемещаются без особых трудностей. И когда в сентябре-октябре цены на продукты питания в России действительно резко вырастут, как прогнозируют российские аналитики, то стоит ожидать мощного паломничества россиян в Украину с целью закупки более дешевого продовольствия. При этом именно в приграничных с Россией регионах Украины объемы таких закупок продуктов питания россиянами могут быть очень значительными, а пополнять быстро скудеющие складские запасы продовольствия предприниматели будут путем подвоза товаров из южных и центральных областей.

Как следствие, цены на продукты питания стремительно пойдут в гору и в Украине. Что вызовет панику уже у украинцев, а это станет, в свою очередь, дополнительным фактором для раскручивания инфляции. К тому же, существенно подгонит инфляцию повышение на 50% с 1 августа цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго, о котором недавно объявило правительство.

Поэтому нам стоит забыть на ближайшую перспективу о низких темпах роста потребительских цен. Как считают сегодня отечественные эксперты, инфляция в 2010 году превысит прогнозируемый правительством уровень: вместо ожидаемых 10% они уверенно обещают13-15%.

Конечно, украинскому правительству нужно ожидать осуществления вышеописанных сценариев и уже сегодня начать соответствующую подготовку к будущим мерам по преодолению или хотя бы смягчению вероятного негатива, подкрадывающегося извне. Однако понятно, что сделать что-то решительное в этом плане нашим властям будет очень непросто. Поскольку, например, сложно себе представить, что являющийся большим другом Москвы президент Янукович даст команду пограничникам, таможенникам и другим силовикам установить вдоль границы с Россией заградительные отряды для пресечения вывоза продовольствия, а также распорядится ужесточить проверки багажа выезжающих из Украины россиян. Хотя нечто такое в интересах украинцев, наверное, и следовало бы предпринять…

Юрий Глухов