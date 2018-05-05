Янукович сжимал локоть Соланы как старый друг

Украина и ЕС продвигаются вперед в темах свободной торговли и визового соглашения, но более глубокие цели интеграции – присоединение к НАТО и ЕС – остаются отдаленными перспективами, поскольку Запад ищет понимания с новым человеком в Киеве, с дружественным по отношению к России премьер-министром Виктором Януковичем.

"Как только будет заключено соглашение о присоединении Украины к ВТО, мы будем готовы идти дальше к соглашению о свободной торговле с Украиной" – сказал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, встречаясь с господином Януковичем в Брюсселе во вторник 27 марта.

"Мы делаем все, что можем, чтобы соглашение об облегчении визового режима и о реадмиссии было заключено и вступила в действие до конца года", добавил председатель Еврокомиссии.

М. Янукович – бывший столп режима, который существовал перед Помаранчевой революцией, который вернулся к власти в прошлом году в результате свободных выборов – вызвал интерес к себе в Брюсселе и Вашингтоне, в то же время хочет более стабильных энергетических отношений с Россией и продвижения проевросоюзовских экономических реформ.

Чиновники ЕС и украинские дипломаты ожидают, что Украина станет членом ВТО весной или летом – раньше России. Встепление в ВТО позволило бы ЕС и Украине подписать "глубокое" соглашение о свободной торговле, которое реконструирует экономику Украины согласно параметрам ЕС.

Вопрос виз является также ключевым в отношениях с ЕС на бытовом уровне – большинство украинцев живут на менее, чем ?200 в месяц, и они могут теперь получить визы ЕС только от одной коммерческой компании в Киеве по цене, которая почти вдвое превышает ранее установленную. В начале месяца бельгийское правительство отказало в визах 45 украинским экспертам, которые должны были посетить Европарламент.

"Мы понимаем очень хорошо, что эти значительные шаги между Украиной и ЕС приблизят нас в будущем к нашей стратегической цели – вступлению в ЕС" - сказал господин Янукович. Позже, встречаясь с главным дипломатом ЕС Хавьером Соланой, он сжимал его локоть как старый друг, ведя беседу о визах, и говорил о частых телефонных контактах.

Говоря о внешней политике, господин Янукович также дал Брюсселю политические обещания относительно расширения мандата команды ЕС, которая осуществляет пограничный мониторинг в Молдове, а это было головной болью для пророссийских мятежников в Приднестровской области Молдовы с самого начала ее работы.

Проводя разделительную линию с НАТО

Но сталеокий украинец, чья Партия Регионов в известной степени представляет старую олигархическую Украину, русскоязычную, АНТИНАТОВСКУЮ часть украинского общества на Востоке, продемонстрировал границы своих прозападных настроений, реагируя на новость о том, что американский Конгресс одобрил будущее членство Украины в НАТО.

"На данное время Украина не готова к вступлению. Уровень общественной поддержки – приблизительно 20 процентов, и решение относительно НАТО будет принято национальным референдумом" - сказал он, прибавив, что "никакие даты" никогда не упоминались в Универсале, который он подписал с ПРОНАТОВСЬКИМ Президентом Украины Виктором Ющенко в прошлом году .

Когда политические конкуренты господина Януковича приезжают в Брюссель, они изображают его как опасность для процесса продвижения страны к ЕС. "Давайте рассматривать этот процесс [возвращение Януковича к власти] не как трагический, а как испытание" - сказал господин Ющенко 8 марта. В прошлом ноябре экс-премьер Юлия Тимошенко назвала его "облегченным вариантом Кучмы", намекая на Леонида Кучму, склонного к репрессиям президента, который правил до Помаранчевой революции.

Но в Брюсселе и даже в столицах некоторых новых государств - членов ЕС, которые с осторожностью относятся к России, господин Янукович заработал себе репутацию "прагматика" и трезвомыслящего профессионала, который принимает текущую повестку дня сближения Украины с ЕС без любых обещаний расширения.

"Он, я думаю, стал другим с тех времен, когда он был премьер-министром в 2004" - сказал высокопоставленный американский дипломат Девид Кремер EUobserver две недели тому назад. "Это чрезвычайно важно для Украины иметь близкие, яркие отношения с Россией ..., мы подходим к нему с широко открытыми глазами с целью помощи Украине".

"Давайте прекращать говорить о России и Украине, так, вроде бы это все еще старый Советский Союз – те дни уже минули" - сказал дипломат.

Эндрю Реттман EUOBSERVER

С английского перевел Николай Писарчук

Прим. переводчика. Кажется, весьма лояльный настрой обозревателя официального сайта Евросоюза по отношению к В.Януковичу диктуется двумя обстоятельствами. Во-первых, членам ЕС как требовались, так и требуются (и очень остро) российские энергоносители. Во-вторых, Янукович не принесет им лишних хлопот вопросами о сроках ассоциированного и полного членства в ЕС.