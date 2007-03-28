Ющенко и Янукович пригласили в Киев делегацию НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ пригласили делегацию НАТО посетить Киев 8-10 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для прессы сообщил заместитель главы Секретариата Александр ЧАЛЫЙ.

Он отметил, что подписано письмо на имя генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА с приглашением делегации НАТО принять участие в праздновании 10-и годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

Как отметил А.ЧАЛЫЙ, наиболее знаменательно в этом документе то, что “этот документ подписан как Президентом Украины, так и премьер-министром Украины. То есть сегодня при том, что существуют тактические разногласия, и они возможны, но в стратегическом плане Президент продолжает сотрудничать с ВР и премьер-министром, чтобы усиливать наше сотрудничество и отношения с НАТО».