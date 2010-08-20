Оппозиция считает, что ПР уже лишила киевлян права избирать себе мэра

Ликвидация районных советов в Киеве приведет к узурпации власти в столице правящей на общегосударственном уровне партией и к подрыву демократических основ в сфере местного самоуправления.

Об этом говорится в переданном УНИАН совместном заявлении депутатской фракции "Блок Юлии Тимошенко" в Киевском городском совете и столичной организации ВО "Батькивщина".

"Это попытка узурпировать власть города руками Партии регионов. Руководство КГГА хочет упростить контроль над городом, и это станет возможным, когда из системы местного самоуправления будут "выброшены" депутаты местных советов. Тогда Партия регионов беспрепятственно будет контролировать все финансовые ресурсы столицы, будет принимать любые решения без учета мнения общества, то есть будет совершать то, что не имеет ничего общего с демократией и развитием местного самоуправления", - отмечается в заявлении.

БЮТовцы выразили опасения, что при ликвидации районные в г. Киеве советы и наличии большинства депутатов Партии регионов и Блока Черновецкого в Киевсовете, управление столицей приобретет исключительно авторитарный характер правления одной политической силы – Партии регионов, которая не имеет абсолютной поддержки киевлян.

"Партия регионов не имеет ни малейшего шанса получить большинство в райсоветах в результате проведения выборов, а поскольку председателями райгосадминистраций могут быть лишь председатели райсоветов – не сможет и возглавить исполнительную власть в районах. Вот истинная причина желания Партии регионов ликвидировать райсоветы», - подчеркивается в заявлении.

В БЮТ и "Батькивщине" считают, что с правовой точки зрения, инициатива Партии регионов ликвидировать районные советы противоречит Хартии местного самоуправления, ратифицированной Верховной Радой Украины, а также Закону о местном самоуправлении. Эта идея также грубо нарушает право киевлян избирать и быть избранными, что гарантирует статья 38 Конституции Украины.

"Представительская демократия в районных советах – это то звено, которое делает власть ближе к людям, чего не хватает руководству КГГА, которое не проходило уровня районной местной власти, поэтому смотрит на Киев сквозь призму счет, как это делают банкиры", - объясняют в киевских БЮТ и ВО "Батькивщина".

Оппозиция считает, что Партия регионов уже лишила киевлян права избирать себе мэра и Киевсовет. "Именно таким способом следовало отстранить ЧЕРНОВЕЦКОГО от власти, а не путем кулуарных за спинами киевлян с ним договоренностей. Эта политическая сила пытается успеть осуществить переворот власти до старта избирательной кампании, которая начнется уже в начале сентября", - отмечают депутаты БЮТ и партийцы ВО "Батькивщина".

Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 года с инициативой ликвидировать райсоветы выступили секретарь Донецкого горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО и Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.