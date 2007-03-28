Тимошенко благодарна ”санитарам оппозиции”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что сегодняшние испытания лишь укрепят украинскую оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам, отвечая на вопрос, есть ли угроза перехода новой группы народных депутатов от БЮТ к парламентскому большинству.

«Хорошо, что обстоятельства и время проверяют нашу силу. Я даже благодарна правительству и коалиции, поскольку их действия помогают нам выкристаллизовать команду национального строительства. Они своего рода санитары, которые помогают нам очиститься от предателей и слабых духом», - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что придает большое значение первому заседанию Комитета национального спасения и надеется, что в его работе примут участие действительно демократические силы. (Первое заседание Комитета запланировано на четверг, 29 марта - УНИАН).