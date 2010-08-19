Присяжнюк: прежняя власть передала нам десятки тысяч наболевших вопросов

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК уверен, что его команде удастся должным образом решить вопросы о выделении земли в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в г. Обухове Киевской области, где проходят региональные торжественные мероприятия по случаю 19-й годовщины Независимости Украины.

«Мы работаем уже полгода. Мы разработали те вопросы, которые десятилетиями складывались, складывались в последние годы. Нам предыдущая власть действительно десятки тысяч таких наболевших вопросов передала, но мы их успешно решим», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.