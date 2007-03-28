В Партии регионов знают, кого убьют следующим

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Василий Киселев считает убийство российского бизнесмена Максима Курочкина политическим.

"Это политическое убийство, целью которого было столкнуть Украину с Россией, ведь Курочкин – гражданин России", - сказал Киселев журналистам в среду.

"Убийство Курочкина – это одних эпизодов плана по роспуску парламента", - добавил он.

По словам Киселева, Курочкин убит "с целью отвлечь внимание общественности".

"Вы же видите, президент не выполнил план, когда Буш сказал, что при его каденции Украина станет членом НАТО", - добавил Киселев.

На вопрос, что он опосредствованно обвиняет в убийстве Курочкина пропрезидентские силы, Киселев ответил:

"Нет! Нет! Ни в коем случае. Не смейте так говорить".

Депутат также подчеркнул, что суд должен был усилить охрану Курочкина после его заявления о возможном покушении и убийстве соратников бизнесмена.

Вместе с тем Киселев спрогнозировал: "Следующим ждите убийство политика".

"Украинская правда"