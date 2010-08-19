У Ющенко критикуют команду Януковича, «спрятавшую патрона от ответа»
Заявление Нашей Украины
“Наша Украина” убеждена, что попытки власти игнорировать притеснения свободы слова, отрицая очевидные факты, создаст всей стране серьезные препятствия на международном уровне.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении этой политической партии.
«Поведение власти и лично Виктора ЯНУКОВИЧА в вопросе свободы слова в последнее время свидетельствует об опасном разделении труда. С одной стороны, продолжается давление на журналистов, правоохранительные органы и спецслужбы уходят от ответственности, суды принимают странные решения. А с другой стороны - высшее руководство государства ограничивается общими фразами, при этом игнорируя очевидные факты и даже прямые обращения, как отечественных журналистов, так и уважаемых международных институтов”, - подчеркивают в “Нашей Украине”.
В частности, констатируют авторы заявления, до сих пор не состоялась встреча Виктора ЯНУКОВИЧА с командами «5 канала” и ТВі - несмотря на неоднократные обращения. Так же, говорится далее в заявлении, игнорируются призывы международных организаций, в частности Transparency international, хотя такое игнорирование ощутимо вредит имиджу страны, а следовательно – и перспективам международного сотрудничества.
“Высшему руководству страны, очевидно, до сих пор никто не разъяснил: международное содружество очень серьезно относится к вопросам демократии и, в частности, свободы слова. Эти понятия, сугубо теоретические для многих представителей нынешнего режима, имеют абсолютно конкретное влияние на мотивацию людей, которые принимают решение в странах ЕС, - как на правительственном уровне, так и в руководстве ведущих компаний”, - отметили в “Нашей Украине”.
Члены партии уверены, что признание Украины страной, где не уважается свобода слова, будет означать быстрое свертывание перспективных проектов сотрудничества, осложнение торговых связей и закрытие абсолютно прагматических возможностей, которые открывались бы перед Украиной демократической.
“Однако власть и лично Виктор ЯНУКОВИЧ желает «лишаться» проблем, закрывая на них глаза”, - отмечают в “Нашей Украине”.
В этой связи, отмечается в заявлении, вызывает невосприятие поведение В.ЯНУКОВИЧА и его окружения во время общения с журналистами, когда в ответ на неудобный, но актуальный вопрос о повышении цен на газ команда Президента “спрятала своего патрона от ответа - время, видите, исчерпалось, и гарант Конституции должен был непременно спешить осматривать товары, выставленные на Сорочинской ярмарке”.
Таким образом, убеждены в “Нашей Украине”, общество получило ответ: “власть не имеет объяснений для своего непоследовательного поведения и фактического отказа от предвыборных обещаний”.
“В конечном итоге, возможно, подобное поведение команды Президента связано с внутренними причинами. До сегодняшнего дня, например, не назначен пресс-секретарь Президента Украины. Должностные лица, которые раз за разом исполняют роль пресс-секретарей главы государства – или заместитель главы его Администрации, или руководитель пресс-службы – очевидно, имеют также другие обязанности. Поэтому в общении Президента со СМИ возникают серьезные недостатки”, - отметили в “Нашей Украине”.
Однако, подчеркивается в заявлении, “налогоплательщики, которые содержат и Президента, и его аппарат, вправе ожидать эффективной работы. Ведь попытка убежать от проблем их не решит, а попытки игнорировать притеснения свободы слова, отрицая очевидные факты, создаст всей стране серьезные препятствия на международном уровне”.