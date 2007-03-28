Ющенко пугает Верховную Раду ”адекватными мерами”
Президент написал письмо парламенту
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Верховной Рады не игнорировать требования Основного Закона при формировании парламентской коалиции.
Как сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, об этом говорится в письме главы государства в Верховную Раду.
«Как гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод граждан Украины не имею права оставлять вне поля зрения деструктивные процессы и требую от Верховной Рады Украины, каждого народного депутата немедленного прекращения практики игнорирования конституционных предписаний, в частности при формировании коалиции депутатских фракций», – отмечает В.ЮЩЕНКО.
При этом глава государства заверяет, что иначе будет принимать все предусмотренные Конституцией и законами адекватные меры, чтобы прекратить такие неконституционные действия.
По мнению В.ЮЩЕНКО, игнорирование большинством народных депутатов конституционных требований при формировании коалиции депутатских фракций, в государстве сложилась ситуация, имеющая признаки политического кризиса. «Взамен единичных случаев включения в состав коалиции депутатских фракций отдельных народных депутатов Украины наступает практика массового пополнения ее состава вопреки Конституции Украины на принципах индивидуального или группового членства», – говорится в письме главы государства.
По убеждению Президента, несоблюдение конституционных требований искажает результаты парламентских выборов 2006 года. Как следствие, отмечает он, это приводит к пренебрежению такими принципами, закрепленными в 5 статье Конституции, как народный суверенитет и недопущение узурпации государственной власти.
«Отмеченное ставит под сомнение и легитимность Кабинета министров Украины, персональный состав которого в последнее время назначался при участии сформированной в нарушение Конституции Украины коалиции депутатских фракций, а также принятые правительством решения», – отмечает В.ЮЩЕНКО.
По убеждению Президента, дальнейшему развитию событий по сценарию, который навязывается отдельными политическими силами, угрожает демократии, стабильному развитию украинского общества, украинской государственности.