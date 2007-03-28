Ющенко пугает Верховную Раду ”адекватными мерами”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Верховной Рады не игнорировать требования Основного Закона при формировании парламентской коалиции.

Как сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, об этом говорится в письме главы государства в Верховную Раду.

«Как гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод граждан Украины не имею права оставлять вне поля зрения деструктивные процессы и требую от Верховной Рады Украины, каждого народного депутата немедленного прекращения практики игнорирования конституционных предписаний, в частности при формировании коалиции депутатских фракций», – отмечает В.ЮЩЕНКО.

При этом глава государства заверяет, что иначе будет принимать все предусмотренные Конституцией и законами адекватные меры, чтобы прекратить такие неконституционные действия.

По мнению В.ЮЩЕНКО, игнорирование большинством народных депутатов конституционных требований при формировании коалиции депутатских фракций, в государстве сложилась ситуация, имеющая признаки политического кризиса. «Взамен единичных случаев включения в состав коалиции депутатских фракций отдельных народных депутатов Украины наступает практика массового пополнения ее состава вопреки Конституции Украины на принципах индивидуального или группового членства», – говорится в письме главы государства.

По убеждению Президента, несоблюдение конституционных требований искажает результаты парламентских выборов 2006 года. Как следствие, отмечает он, это приводит к пренебрежению такими принципами, закрепленными в 5 статье Конституции, как народный суверенитет и недопущение узурпации государственной власти.

«Отмеченное ставит под сомнение и легитимность Кабинета министров Украины, персональный состав которого в последнее время назначался при участии сформированной в нарушение Конституции Украины коалиции депутатских фракций, а также принятые правительством решения», – отмечает В.ЮЩЕНКО.

По убеждению Президента, дальнейшему развитию событий по сценарию, который навязывается отдельными политическими силами, угрожает демократии, стабильному развитию украинского общества, украинской государственности.