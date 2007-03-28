Цушко: пропустите меня, я иду подавать в отставку

Перед входом в зал заседаний правительства журналисты окружили министра внутренних дел Украины Василия Цушко, требуя комментариев по поводу вчерашнего расстрела Курочкина. Однако поначалу министр отказался давать комментарии.

"Мы не пропустим, пока не объясните убийство", - журналисты решили не выпускать Цушко из окружения.

"Я болел, был на больничном, только вышел сегодня", - в ответ заявил Цушко и вновь попытался выйти из кольца журналистов.

"Вы снимаете с себя ответственность?" - поинтересовались журналисты, напомнив, что вчера Секретариат Виктора Ющенко обвинил руководство МВД в непрофессионализме, что, по мнению президентской канцелярии, и привело к расстрелу Курочкина.

Цушко на вопрос про ответственность ничего не ответил.

"Чья это ответственность?" - спросила одна из журналисток.

"Твоя, много говоришь", - внезапно разозлился министр.

"Пропустите меня, я иду подавать в отставку, а вы меня не пропускаете", - заявил Цушко, после чего журналисты расступились.

Корреспондент.net